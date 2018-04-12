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Иск против Трампа намерены подать в Госдуме

, ИА "Амител"
За преступления против человечества после его заявлений о ракетном ударе по Сирии

Фото: союзженскихсил.рф

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил о необходимости подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа, сообщает РИА "Новости".

"Я думаю, что к этому идет… Одна из мер, я думаю,… подать на него в международный суд, потому что без доказательства, мало того, обвинять, готовиться к нанесению ответного удара — это военное преступление, это преступление против человечества", — отметил Швыткин.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что готовность США применить в Сирии силу на абсолютно фейковом основании — повод для серьезного разговора в СБ ООН и на других международных площадках.

11 апреля Трамп призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Трампу, что ракеты должны лететь в сторону террористов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.04.2018 08:21
- гость -

Так я давно говорил, что на него уголовное дело надо заводить и арестовать заочно

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12.04.2018 08:25
гость

америка находится достаточно далеко от зоны предстоящих действий...америка, наверное, единственная страна, на территории которой не было международных войн (страна находится на другом континенте вдали от разборок)....если америка спровоцирует войну (а это она умеет), воевать она будет не на своей территории, её производства не потерпят урона, наоборот- эта страна выиграет в финансовом плане....а подавать на трампа в международный суд...простите, кому-то из судей жить надоело????

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12.04.2018 08:38
- гость -

Это та госдума, которая приветствовала назначение Трампа

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12.04.2018 08:58
месный

за преступления против человечества иск надо подавать на вашего путина, за то что он сотворил со своей страной и людьми в ней живущими за 18 лет своего правления

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