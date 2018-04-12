Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя председателя правительства Алтайского края Виктора Мещерякова состоялось в ГУ МЧС России по региону. На повестке дня — ликвидация последствий подтоплений и учет нанесенного ущерба.
Мещеряков обратил внимание присутствующих на вопросы приема от населения документов на возмещение ущерба от паводка. Он подчеркнул, что главам муниципалитетов были даны четкие указания и разъяснения по поводу формирования списков пострадавших, а также по ряду смежных вопросов.
С докладом выступил руководитель краевой гидрометеослужбы Александр Люцигер. По его словам, ситуация в крае достаточно сложная, из фазы паводка начался переход в фазу весеннего половодья.
"Прогнозируются значительные повышения среднесуточных температур воздуха, особенно в предгорных зонах. Это приведет к активному снеготаянию. В таких условиях любой водный объект в Алтайском крае может создать проблему", — подчеркнул Люцигер.
Особое внимание алтайский метеоролог рекомендует обратить на участок реки Обь от райцентра Усть–Пристань в сторону краевой столицы. Он отметил, что сейчас с реки Чарыш в сторону Усть-Пристани идет двухметровая волна повышения уровня воды. Река Алей и все малые реки, расположенные выше города Барнаула, также в зоне риска — здесь ожидается значительный подъем уровня воды, понижение которого пока не прогнозируется.
С докладом также выступил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин. Он рассказал присутствующим об оперативной обстановке на текущий момент, о развитии паводковой ситуации в крае и о работе, проделанной спасателями.
Согласно полученной от гидрометеослужбы информации, в период с 13 по 16 апреля на реке Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань продолжится подъем уровня воды до отметок 540 — 590 см (опасная отметка 580 см), возможно подтопление прибрежных территорий. В этот же период ожидается вскрытие р.Обь в районе города Барнаула, возможны резкие подъемы уровня воды, достижение опасной отметки (540 см). Службы и муниципалитеты проинформированы о полученном прогнозе, организованы превентивные мероприятия. Группировка сил и средств МЧС России и служб территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжает работу.
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