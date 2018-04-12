Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) представил экспедиционную спецверсию автомобиля "Патриот", которая позволит покорять самые труднодоступные просторы России, сообщает телеканал "Звезда".
Автомобиль имеет специальные внедорожные аксессуары. В частности, он оснащен лебедкой "Спрут 9000 Спорт", а также защитой рулевых тяг. Вместе с тем автомобиль имеет пакет Off-Road. В нем имеется экспедиционный багажник, лестница на задней двери, защита порогов и другое оснащение, которое было разработано специально для любителей тяжелой внедорожной езды.
"Патриот" также оснащен кондиционером, мультимедийной системой с семидюймовым экраном, отопителем салона и установленной навигационной системой карт ряда стран: России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
Экспедиционная версия будет доступна в двух цветах — оранжевом и зеленом. Продавать автомобиль начнут в конце мая.
Комментарии
очередное убожество от российского автопрома... лучше бы по пути Австралии пошли
Беру джва! Где записываться?
Почему он похож на Ниву?
12.04.2018 10:11
Владислава
ПОТОМУ ЧТО У НЕГО ТОЖЕ 4 КОЛЕСА.