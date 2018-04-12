Самыми высокооплачиваемыми в России специалистами по итогам первого квартала 2018 года стали программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на HeadHunter.
Средний ежемесячный доход программистов в Москве составляет 100-110 тысяч рублей, а в регионах — около 60-70 тысяч.
Менеджеры по развитию бизнеса в Москве и Петербурге получают 70-80 тысяч рублей, а в регионах их средние доходы не превышают 60-70 тысяч.
Системные администраторы и внутренние аудиторы зарабатывают как программисты, а вот в регионах представители этих профессий могут рассчитывать лишь на 40-50 тысяч.
Также среди высокооплачиваемых профессий выделяются агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы. Уровень их дохода — 70-80 тысяч рублей в Москве и 40-50 тысяч — в регионах.
В число профессий с самой низкой оплатой попали уборщики, официанты, рабочие кухни, грузчики, кладовщики и продавцы, чьи зарплаты не превышают 40 тысяч рублей независимо от региона России.
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