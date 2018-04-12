Более 250 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 на севере Алжира, сообщает RT со ссылкой на государственное телевидение африканской страны.
Крушение Ил-76 ВС произошло утром 11 апреля. Самолет следовал по маршруту Буфарик — Тиндуф — Бешар на юго-западе страны.
Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся. В связи с происшествием создан комитет по расследованию ЧП.
Отмечается, что неполадки с Ил-76 в Алжире начались на первой минуте полета. Командир принял решение посадить машину на шоссе, но не дотянул до него.
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