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Автомобиль Toyota RAV4 насмерть сбил мужчину и женщину в Барнауле

, ИА "Амител"
Пешеходы скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи

Фото: newsyalta.ru

Авария, унесшая жизни двух пешеходов, произошла накануне вечером на Гоньбинском тракте в Барнауле, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации полиции, в 21:25 в районе села Землянуха были сбиты два пешехода. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигаясь по Гоньбинскому тракту, допустил наезд на двух пешеходов – женщину и мужчину.

В ГУ МВД добавляют, что, по имеющимся данным, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Оба они скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.04.2018 09:38
Отчаянная

Поражаюсь, как некоторые представители рода человеческого умудряются инстинкт самосохранения отключать. Ладно если бы только сами страдали от этого, так и водителю жизнь подпортили.

1  0
12.04.2018 09:55
- гость -

На верочку под сотку летел(а). Скорее всего летела, любят они рафики.

0  0
12.04.2018 09:58
Влад

Мдаа, и уедет водила на поселение года так на три-четыре...

0  0
12.04.2018 10:01
месный

в неположенном месте на трассе... а где на трассе положеное место?

0  0
12.04.2018 10:09
- гость -

пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.
это к вчерашней статье про статистику .. вот еще +2 ...чем больше самоубийц.. тем меньше самоубийц
нужно закон принять - если сбил вне ПП - не виновен

0  0
12.04.2018 10:10
- гость -

а где на трассе положеное место?
выделенное согласно ПДД
если нет не фиг шляться по трассе

0  0
12.04.2018 10:14
- гость -

А нефиг гнать было!

0  0
12.04.2018 10:16
месный

12.04.2018 10:10
- гость -

по сугробам нада идти,или по полям прям или потому что там вдоль трассы?

где на трассе выделенное место?

0  0
12.04.2018 10:18
- гость -

146% были без светоотражающих элементов на одежде.

0  0
12.04.2018 10:20
- гость -

а где на трассе положеное место?

ты идиот? там где установлен знак ПП и/или нанесена разметка. ну а как переходить дорогу там где неположено потрудись прочитать в ПДД.

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