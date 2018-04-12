Фото: newsyalta.ru
Авария, унесшая жизни двух пешеходов, произошла накануне вечером на Гоньбинском тракте в Барнауле, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По информации полиции, в 21:25 в районе села Землянуха были сбиты два пешехода. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигаясь по Гоньбинскому тракту, допустил наезд на двух пешеходов – женщину и мужчину.
В ГУ МВД добавляют, что, по имеющимся данным, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Оба они скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Поражаюсь, как некоторые представители рода человеческого умудряются инстинкт самосохранения отключать. Ладно если бы только сами страдали от этого, так и водителю жизнь подпортили.
На верочку под сотку летел(а). Скорее всего летела, любят они рафики.
Мдаа, и уедет водила на поселение года так на три-четыре...
в неположенном месте на трассе... а где на трассе положеное место?
пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.
это к вчерашней статье про статистику .. вот еще +2 ...чем больше самоубийц.. тем меньше самоубийц
нужно закон принять - если сбил вне ПП - не виновен
а где на трассе положеное место?
выделенное согласно ПДД
если нет не фиг шляться по трассе
А нефиг гнать было!
12.04.2018 10:10
- гость -
по сугробам нада идти,или по полям прям или потому что там вдоль трассы?
где на трассе выделенное место?
146% были без светоотражающих элементов на одежде.
а где на трассе положеное место?
ты идиот? там где установлен знак ПП и/или нанесена разметка. ну а как переходить дорогу там где неположено потрудись прочитать в ПДД.