Фото: ngs55.ru
Мужчина 1985 года рождения погиб в алтайском селе Налобиха, въехав на автомобиле в стену местного мясокомбината.
По информации краевой ГИБДД, смертельное ДТП случилось вечером 11 апреля около 21:15 на улице Элеваторной.
Согласно имеющейся информации, водитель управлял автомобилем Toyota Corolla и допустил столкновение со стеной здания. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.
Как стало известно порталу Amic.ru, смертельному ДТП предшествовала семейная ссора.
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