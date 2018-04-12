В Солонешенском районе Алтайского края восстановлен мост через реку Ануй, сообщается на сайте КГКУ "Алтайавтодор".
В конце марта в результате прохождения паводковых вод на автомобильной дороге "К-12 — Елиново — Рыбное" на территории села Топольное был поврежден мост.
К восстановительным работам приступили после спада уровня воды. Были срезаны разрушенные металлические строения, выполнено укрупнение балок, проведены сварочные работы, уложены, сварены между собой и усилены ребрами жесткости новые металлические прогоны.
Вместо разрушенного пролета выполнено устройство новой проезжей части, на подходах к мосту уложены железобетонные плиты.
В настоящее время движение по мосту открыто для всех видов транспорта.
Согласно распоряжению Федерального дорожного агентства, в крае сформирована рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного паводком 2018 года, в составе которой представители Федерального дорожного агентства, КГКУ "Алтайавтодор", проектных и дорожных организаций региона. Главам муниципалитетов поручено принимать активное участие в составлении перечня объектов, которые подлежат восстановлению.
Комментарии