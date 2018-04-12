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Смертность от туберкулеза рекордно снизилась в России

, ИА "Амител"
Показатель составил 6,2 случая на 100 тысяч населения

Фото: kaluganews.com

Смертность от туберкулеза в России в 2017 году снизилась на 17,3% относительно уровня 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, представленные в отчете ведомства за 2017 год, пишут "Известия".

Снижение смертности оказалось рекордным в рамках одного года, сообщила главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивое снижение смертности от туберкулеза наблюдается в России с 2005 года — тогда показатель был на уровне 25 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель составил 6,2 случая на 100 тыс. населения. Как отмечается, снижение оказалось рекордным за все постсоветское время. По мнению экспертов, в стране просто увеличивается охват граждан профилактическими осмотрами (в прошлом году он достиг 71,3%) и развивается индивидуальный подход к лечению больных. Кроме того, как сообщили в Минздраве, финансирование противотуберкулезных мероприятий в РФ — одно из самых высоких в мире.

Как подчеркнула Васильева, для достижения таких результатов стали чаще проводить диагностику, особенно среди неблагополучных слоев общества — бомжей, наркоманов, ВИЧ-инфицированных. 

Сообщается, что снижение смертности от туберкулеза в 2017 году приблизило Россию по этому показателю к восточноевропейским странам. Россия находится в середине рейтинга стран мира. Показатели лучше, чем в Китае, Индии, странах СНГ, но значительно хуже, чем в западноевропейских странах, Америке и Японии — там показатели менее одного случая на 100 тыс. населения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.04.2018 10:29
- гость -

Ещё чуть чуть и Россия победит смерть.

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