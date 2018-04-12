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Союз строителей Алтайского края получил нового исполнительного директора

, ИА "Амител"
Игорь Перемазов покинул эту должность по неизвестным причинам

Фото: "Недвижимость Алтая"

В Союзе строителей "Региональное объединение работодателей Алтайского края" 11 апреля произошли кадровые перестановки. Как сообщает "Недвижимость Алтая", на общем собрании организации было объявлено, что Игорь Перемазов, занимавший пост исполнительного директора, решил покинуть эту должность. На это место пришел экс-директор завода "ЖБИ Сибири" Кирилл Науменко.

"Я готов в ноги упасть перед Игорем Петровичем, это действительно настоящий профессионал, и то, что он от нас уходит, – трагедия. Я еще раз с трибуны обращаюсь к вам, Игорь Петрович, останьтесь. Потому что вы авторитетны, уважаемы, все собравшиеся поддержат мою просьбу. Хоть какие-то остатки профессионализма должны в конце концов работать на нашу отрасль", – приводит издание слова генерального директора ИСК "Союз" Владимира Отмашкина.

Однако председатель правления Союза строителей Александр Мишустин подчеркнул, что данное решение окончательное, и попросил собравшихся проголосовать за уход Перемазова. В результате Игорь Перемазов был освобожден от должности исполнительного директора. На его пост предложили кандидатуру Кирилла Науменко, и собравшиеся единогласно одобрили его назначение.

Игорь Перемазов родился в городе Лениногорске Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в 1970 году плотником-бетонщиком в одном из подразделений "СтройГАЗа" – БСУ-8, далее занимал должности мастера, прораба, главного инженера СУ-5. Последние годы работал заместителем главы Барнаула, первым заместителем мэра Барнаула. В марте 2017 года назначен на должность исполнительного директора Союза строителей.

Отметим, что изменения в Союзе строителей Алтайского края произошли спустя две недели после встречи губернатора региона Александра Карлина с руководителями крупнейших организаций. Глава края призвал строителей ответственнее относиться к точечной застройке Барнаула.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

12.04.2018 10:45
- гость -

Отмашкин напоследок глубоко но не убедительно

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