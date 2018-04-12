Объекты дорожной инфраструктуры восстанавливают на Алтае после паводка

В трех районах Алтайского края восстанавливают объекты дорожной инфраструктуры, пострадавшие от паводка, сообщается на сайте КГКУ "Алтайавтодор".
В работах по ликвидации последствий прохождения талых вод задействованы дорожники Солонешенского, Краснощековского, Петропавловского, Алтайского, Чарышского и Топчихинского филиалов краевых ДСУ. Всего около 200 человек и 150 единиц специализированной техники.
В Бийском районе на подъезде к поселку Заозерный из-за активного таяния снега произошло подтопление участка дороги. С целью обеспечения безопасности дорожного движения было принято решение о закрытии дороги для всех видов транспорта. Специалисты оперативно приступили к ее восстановлению. На объекте работали несколько человек и грейдер, ведется установка бетонных блоков. Альтернативный проезд был организован по полевой дороге.
В Топчихинском районе пострадало три участка. Вследствие резкого подъема уровня воды и выхода из берегов р. Алей произошли размывы и подтопление земельного полотна автодороги "Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный". На объекте введено временное ограничение движения для всех видов транспорта, прямого проезда до села Красноярка нет, однако имеется альтернативный — по автодороге "Чистюнька — Володарка — причал".
На другой трассе "Топчиха — Парфеново — Песчаное" из-за сильного напора талых вод также разрушена имеющаяся водопропускная труба и, как следствие, земельное полотно. Дорожники сразу приступили к ремонтно-восстановительным работам, на объекте задействовано около 10 единиц рабочей техники. Выполнить устройство новой железобетонной трубы и открыть реверсивное движение в одну колею планируется с четверга, 12 апреля.
Также специалисты восстанавливают проезжую часть на автомобильной дороге "Топчиха — Фунтики", где размыв грунта привел к обрушению асфальта и образованию глубокого провала.
В Завьяловском районе из-за перелива паводковых вод через дорогу "Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка" закрыли два участка: от границы Мамонтовского района до села Добрая Воля Завьяловского района и участок дороги на территории самого населенного пункта. Восстановительные работы здесь также ведутся.
После прохождения первой волны паводка восстановлено транспортное сообщение, в том числе по схеме временного проезда по участкам автомобильных дорог, всего более 52 км. Выполнены первоочередные аварийно-восстановительные мероприятия на 25 мостах. Израсходовано более 30 тыс. тонн каменных материалов.
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