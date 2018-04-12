Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Уровень Оби в районе Барнаула по состоянию на утро 12 апреля составляет 447 сантиметров над нулем водомерного столба, сообщает региональный Гидрометцентр.
Напомним, что критическая отметка уровня реки в краевой столице составляет 540 сантиметров. При достижении этого показателя начинается подтопление микрорайона Затон.
На прошлой неделе во время заседания комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод было заявлено, что в Барнауле уровень воды может достичь даже 600 сантиметров.
Подготовка Затона к паводку ведется в штатном режиме, ситуация находится под контролем.
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