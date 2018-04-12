Фото: www.altayrealt.ru
Прокуратура Алтайского края может направить материалы в Следственный комитет в отношении ответственных лиц, которые при вводе в эксплуатацию не заметили ряд крупных нарушений у трех торговых центров Барнаула. Об этом журналистам рассказал заместитель прокурора Алтайского края Сергей Голиков.
По его словам, в ближайшие несколько дней в Алтайском крае могут приостановить деятельность сразу четырех торгово-развлекательных центров, которые не прошли проверку на пожарную безопасность. Речь идет о приостановке деятельности барнаульских ТЦ "Гулливер", "Район", "Первомайский", а также бийского торгового центра "Воскресенье". Сотрудник прокуратуры пояснил, что там нарушены все возможные требования, предъявляемые к пожарной безопасности, и их владельцам придется приложить значительные усилия, чтобы исправить ситуацию. При этом большинство нарушений вообще сложно устранить, потому что они были сделаны еще в проектно-сметной документации.
"В "Гулливере" вообще не работает система сигнализации и автоматическая установка пожаротушения. Кроме того, там не функционирует должным образом водопроводная система, эвакуационные выходы. Здание в 14 этажей совершенно не защищено на случай пожара. Взять "Первомайский", там на первом этаже изначально предусмотрена парковка, вместо этого собственник сделал там торговый зал", — отметили в ведомстве. Сейчас все документы переданы в суд.
"Мы проверяем все, что касается строительства и безопасности торговых центров. Если мы установим, что были допущены нарушения при приемке объектов — это будет повод для доследственной проверки и направлений материалов в Следственный комитет для оценки на предмет наличия состава преступления", — отметил Сергей Голиков.
Напомним, что проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека. Всего в ходе проверок прокуратура проверила в Алтайском крае 318 торговых объектов, где нашла 1200 различных нарушений.
Комментарии
Думаю в суде прокуратуре придется еще побиться с проектировщиками, строителями и стройнадзорщиками, которые в строительных нормах понимают больше
Не зря Мы заранее Игорь Петровищя переизбрали (уволили)с зам. мэра города, а намедне единодушно отстранили с должности исп. дирехтора союза строителей!
Воскресенье, серьезно? Вот-то Бийск обрадуется!
Не смешите мои подковы)))) Главных виновных не накажутЬ)))
Накажут всех виновных. Не виновных не накажут
Гуливер шел по той же схеме что и Галактика.
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Инспектор Гасна Иванов.