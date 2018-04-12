Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы перенести дату предварительных слушаний, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Павла Чикова.
"Поскольку Telegram таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено", — сообщил Чиков.
Ранее стало известно, что суд принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке Telegram.
"Дело по заявлению Роскомнадзора к Telegram назначено к рассмотрению. Досудебная подготовка назначена на 12 апреля 2018 года в 10:00 мск", — сказала пресс-секретарь Таганского суда Юлия Сухинина, добавив, что по итогам слушаний будет назначена дата рассмотрения иска по существу.
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