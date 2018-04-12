В Алтайском крае жительница Павловского района перевела 130 тысяч рублей неизвестным лицам, пообещавшим оформить ей кредит, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
"31-летняя жительница одного из населенных пунктов Павловского района, чтобы получить кредит в сумме 400 тысяч рублей, в сети Интернет разместила анкету. Уже вскоре женщине позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что кредит ей одобрен", — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции напоминают о том, что не нужно доверять неизвестным вам лицам. Для заключения каких-либо сделок попросите представителя организации встретиться с вами лично. Любую информацию перепроверяйте и не спешите принимать решения.
Мужчина рассказал, что для получения кредита необходимо перечислить денежные средства за страховку и услуги курьера, который доставит домой все необходимые документы. Он также попросил проследовать к ближайшему банкомату, где под различными предлогами убеждал переводить деньги в сумме от семи до двадцати тысяч рублей.
В итоге женщина перевела на указанные номера счетов 130 тысяч рублей. Обещанный кредит она так и не получила, после обратилась за помощью к сотрудникам полиции.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, после завершения которой будут установлены все обстоятельства, а также принято процессуальное решение.
Комментарии
курица
Курицын муж?
Самое смешное, что официально банки реально работают по такой схеме. Когда значительная часть твоего кредита сразу отваливается в пользу банка. Типа за страховку.