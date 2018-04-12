Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опроверг сообщения СМИ Мурманска, написавших о его приезде в город.
"СМИ Мурманска сегодня дали информацию, что меня видели в их городе. Меня не было в Мурманске. Я нахожусь в своей родной республике", — написал Кадыров.
Он также сообщил, что умер его двоюродный брат: "Да будет доволен им Всевышний Аллах. Сегодня я был на похоронах брата".
11 апреля мурманские СМИ написали, что Кадыров находится в гостинице Park Inn by Radisson Poliarnie Zori, где его встретили другие постояльцы во время завтрака. Также сообщалось, что вместе с ним были телохранители.
Было сделано предположение, что Рамзан Кадыров приехал в Мурманск, чтобы лично наблюдать за тактико-специальными учениями в условиях Крайнего Севера чеченского спецподразделения Росгвардии.
Комментарии
Я думаю Кадырову в номер завтрак приносят,...
...ща представил картину, как он в спортивном костюме и сланцах с тарелкой ходит вдоль столов с едой и спрашивает у официанта - а в этих сосисках есть свинина ? )))