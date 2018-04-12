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Буйный пассажир набросился с ножом на кондуктора троллейбуса в Барнауле

, ИА "Амител"
Защитить женщину смогли сотрудник троллейбусного депо Николай Трофимов и водитель Геннадий Пильников

Буйный пассажир троллейбуса №1 в Барнауле набросился с ножом на кондуктора — ЧП произошло 11 апреля.

Как сообщили в пресс-службе МУП "Горэлектротранс", инцидент случился, когда троллейбус подъезжал к остановке "Аптека" на улице Малахова.

"Внезапно парень лет 30 затеял громкий спор с кондуктором, а затем выхватил нож и попытался ее ударить", — отмечают на муниципальном предприятии.

На помощь кондуктору бросился сотрудник троллейбусного депо МУП "Горэлектротранс" Николай Трофимов, который возвращался на троллейбусе домой.

Он смог разоружить и скрутить дебошира, несмотря на то, что последний был выше. Помогал Николаю Трофимову удерживать буйного пассажира водитель троллейбуса Геннадий Пильников.

Прибывший наряд полиции увез нарушителя. По факту произошедшего проводится проверка.

Рассказывая о случившемся, Николай Трофимов отмечает: "Сам не знаю, как смог справиться с таким здоровым парнем. Но, понимаете, раздумывать было некогда: пассажиры и кондуктор были в опасности. Я 9 лет работаю в горэлектротранспорте. Всякое бывает на линиях, но такого безобразия не творилось уже давно".

За проявленный героизм администрация "Горэлектротранса" приняла решение о материальном поощрении Николая Трофимова.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.04.2018 11:45
- гость -

А мог погибнуть в тролейбусЕ, а не с хохлуньей на мостЕ! Тётку тоже надо поощрить.

0  0
12.04.2018 11:50
- гость -

Хоть бы это пьяное г...но посадили. И рассказали ему как в обществе вести себя через печень! Раз у родителей и у школы не получилось донести через голову.

1  0
12.04.2018 11:58
- гость -

Ничего ему не будет. У нас пол города такого народа. Да и тётка-кондуктор тоже из них. На что она рассчитывала начиная драку с пьяным мужиком?

0  1
12.04.2018 12:06
гость

Трофимов герой, рисковал. Или высокий 30-и летний парень не так страшен, как корчил из себя. У бандитов, я слышал, есть правило, достал нож, бей. Иначе не доставай. Так же, как и достал ствол стреляй, иначе не доставай. А махать ножом или стволом, в падлу.

0  0
12.04.2018 12:12
гость

Хорошо что есть в троллейбусах регистраторы

0  0
12.04.2018 12:26
- гость -

Где-то в 3.30 хулигана скрутили.
Видео заканчивается 12.21 --- полиции все нет.

Почему?

0  0
12.04.2018 12:28
- гость -

А если бы это был не пьяный хулиган, а террорист?

0  0
12.04.2018 12:34
12:26

Значит ещё не отрезвел, и пока ещё опасно!

0  0
12.04.2018 12:39
- гость -

Абсолютно текст не соответствует видео.
На видео мы видим:
Ножа нет. Есть пьяное быдло, которое едва держится на ногах, пьяного долго оскорбляет быдло-кондуктор, в результате чего 1-е быдло лезет бороться со вторым быдлом. Затем два едва держащихся на ногах чела ломают третьего, который на ногах держится еще хуже их, кондуктор пинает лежачего противника.
Короче, борьба нанайских мальчиков, где два дистрофика победили бухенвальдского крепыша, так как он вообще на ногах стоять не мог.

0  0
12.04.2018 12:43
- гость -

Молодцы мужики, не зассали.

0  0
12.04.2018 12:48
- гость -

Николай Трофимов отмечает: "Сам не знаю, как смог справиться с таким здоровым парнем. Но, понимаете, раздумывать было некогда: пассажиры и кондуктор были в опасности.

Вот так рождаются новости. Семерых одним ударом короче.
А то, что пассажиров в салоне не было, ножа не было, что пьяный на ногах не стоял, а как упал так и уснул, это неважно, главное с "Огромным Львом дрался", так как "раздумывать было некогда"! Хотя пьяница размером не больше трамвайщика, а кондукторша вообще его забодать могла, как борец сумо.

0  0
12.04.2018 13:10
BLATNOI

привязать дебоширку к рогам троллейбуса пусть болтается

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