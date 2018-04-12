Буйный пассажир троллейбуса №1 в Барнауле набросился с ножом на кондуктора — ЧП произошло 11 апреля.
Как сообщили в пресс-службе МУП "Горэлектротранс", инцидент случился, когда троллейбус подъезжал к остановке "Аптека" на улице Малахова.
"Внезапно парень лет 30 затеял громкий спор с кондуктором, а затем выхватил нож и попытался ее ударить", — отмечают на муниципальном предприятии.
На помощь кондуктору бросился сотрудник троллейбусного депо МУП "Горэлектротранс" Николай Трофимов, который возвращался на троллейбусе домой.
Он смог разоружить и скрутить дебошира, несмотря на то, что последний был выше. Помогал Николаю Трофимову удерживать буйного пассажира водитель троллейбуса Геннадий Пильников.
Прибывший наряд полиции увез нарушителя. По факту произошедшего проводится проверка.
Рассказывая о случившемся, Николай Трофимов отмечает: "Сам не знаю, как смог справиться с таким здоровым парнем. Но, понимаете, раздумывать было некогда: пассажиры и кондуктор были в опасности. Я 9 лет работаю в горэлектротранспорте. Всякое бывает на линиях, но такого безобразия не творилось уже давно".
За проявленный героизм администрация "Горэлектротранса" приняла решение о материальном поощрении Николая Трофимова.
Комментарии
А мог погибнуть в тролейбусЕ, а не с хохлуньей на мостЕ! Тётку тоже надо поощрить.
Хоть бы это пьяное г...но посадили. И рассказали ему как в обществе вести себя через печень! Раз у родителей и у школы не получилось донести через голову.
Ничего ему не будет. У нас пол города такого народа. Да и тётка-кондуктор тоже из них. На что она рассчитывала начиная драку с пьяным мужиком?
Трофимов герой, рисковал. Или высокий 30-и летний парень не так страшен, как корчил из себя. У бандитов, я слышал, есть правило, достал нож, бей. Иначе не доставай. Так же, как и достал ствол стреляй, иначе не доставай. А махать ножом или стволом, в падлу.
Хорошо что есть в троллейбусах регистраторы
Где-то в 3.30 хулигана скрутили.
Видео заканчивается 12.21 --- полиции все нет.
Почему?
А если бы это был не пьяный хулиган, а террорист?
Значит ещё не отрезвел, и пока ещё опасно!
Абсолютно текст не соответствует видео.
На видео мы видим:
Ножа нет. Есть пьяное быдло, которое едва держится на ногах, пьяного долго оскорбляет быдло-кондуктор, в результате чего 1-е быдло лезет бороться со вторым быдлом. Затем два едва держащихся на ногах чела ломают третьего, который на ногах держится еще хуже их, кондуктор пинает лежачего противника.
Короче, борьба нанайских мальчиков, где два дистрофика победили бухенвальдского крепыша, так как он вообще на ногах стоять не мог.
Молодцы мужики, не зассали.
Николай Трофимов отмечает: "Сам не знаю, как смог справиться с таким здоровым парнем. Но, понимаете, раздумывать было некогда: пассажиры и кондуктор были в опасности.
Вот так рождаются новости. Семерых одним ударом короче.
А то, что пассажиров в салоне не было, ножа не было, что пьяный на ногах не стоял, а как упал так и уснул, это неважно, главное с "Огромным Львом дрался", так как "раздумывать было некогда"! Хотя пьяница размером не больше трамвайщика, а кондукторша вообще его забодать могла, как борец сумо.
привязать дебоширку к рогам троллейбуса пусть болтается