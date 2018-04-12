В Оренбурге криптовалютчики организовали майнинг-ферму и украли электроэнергии на 60 миллионов рублей, сообщается на сайте областного ГУ МВД.
"В полицию поступило заявление от сотрудников энергетической компании о том, что зафиксирована потеря электроэнергии на территории одного из бывших заводов города Оренбурга", — говорится в сообщении ведомства.
На место выехала следственно-оперативная группа и бойцы ОМОНа, которые осуществляли оцепление территории. При осмотре одного из зданий полицейские обнаружили более 6000 единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом.
Отмечается, что оборудование использовалось для производства криптовалюты, а работа самого предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч. Установлены подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались двое руководителей фирмы, осуществлявшей свою деятельность на территории бывшего завода. Возбуждено уголовное дело.
Ранее оренбургский телеканал "Регион", ссылаясь на собственные источники, сообщил, что инвесторы фермы живут в Великобритании, а директор компании-посредника находится в розыске. Предположительно, деньги, полученные от спонсоров на оплату электричества, директор клал себе в карман. В последнее время, по данным телеканала, этот человек "вел разгульный образ жизни, купил дорогую иномарку". Пока нет подтверждений того, что директор оказался в числе двух задержанных.
Также сообщается, что биткоин добывался майнерами Antminer S9 от Bitmain, рыночная стоимость которых составляет около $3000 за штуку. ASIC-майнеры занимали несколько больших залов. Всего полицейские нашли более 6000 установок. По оценкам МВД, "бизнесмены" похитили электричество на 60 млн рублей.
Комментарии
кроилово ведет к попадалову
однако богатенькие майнеры, сразу видно не мамкины на гпу, на миллиард рублев асиков то