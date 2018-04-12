Фото: altairegion22.ru
Помощь пострадавшим от паводка жителям Петропавловского района Алтайского края окажет "Социальный десант" — 12 апреля из Барнаула в подтопленный район выехали около полусотни человек с гуманитарным грузом.
В состав десанта вошли более 30 бойцов краевого круглогодичного педагогического отряда Алтая "Ювента". Боец "Ювенты" Ирина Сажина, говоря о поставленной задаче, отмечает: "Мы едем в Петропавловский район, чтобы помогать жителям справляться с паводком. Наша миссия заключается в том, чтобы помочь людям выйти из подавленного эмоционального состояния, поддержать их, поиграть с детьми, поднять настроение. Конечно же, мы будем помогать делом — сможем прибрать, помыть, перетащить тяжелые вещи, создать людям другую атмосферу".
Как уточняют в пресс-службе краевого правительства, психологическую и юридическую поддержку будут оказывать гражданам, которые в результате паводка оказались в сложной жизненной ситуации.
Министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов, говоря о проекте "Социальный десант", рассказал: "Изначально он был направлен на пропаганду семейных ценностей, но в силу известных причин — неблагоприятного развития паводковой ситуации в Алтайском крае — мы переформатировали работу, наполнили "Социальный десант" другим содержанием".
Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин дал поручение специалистам Минтрудсоцзащиты оказывать муниципалитетам методическую помощь в признании граждан пострадавшими, а также в оценке ущерба.
Комментарии
Пускай социальный десант Дерипаске помогает. А пострадавшим наоборот, помощь от государства.