Четверг, 12 Апрель, 13:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 64,06
€ 79,28
414588
11°
Обь
447см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Благотворительный марафон "Спасибо за победу!"
Новости

Пострадавшим от паводка на Алтае поможет "Социальный десант"

, ИА "Амител"
На помощь жителям Петропавловского района 12 апреля выехали около 50 человек с гуманитарным грузом

Фото: altairegion22.ru

Помощь пострадавшим от паводка жителям Петропавловского района Алтайского края окажет "Социальный десант" — 12 апреля из Барнаула в подтопленный район выехали около полусотни человек с гуманитарным грузом.

В состав десанта вошли более 30 бойцов краевого круглогодичного педагогического отряда Алтая "Ювента". Боец "Ювенты" Ирина Сажина, говоря о поставленной задаче, отмечает: "Мы едем в Петропавловский район, чтобы помогать жителям справляться с паводком. Наша миссия заключается в том, чтобы помочь людям выйти из подавленного эмоционального состояния, поддержать их, поиграть с детьми, поднять настроение. Конечно же, мы будем помогать делом — сможем прибрать, помыть, перетащить тяжелые вещи, создать людям другую атмосферу".

Как уточняют в пресс-службе краевого правительства, психологическую и юридическую поддержку будут оказывать гражданам, которые в результате паводка оказались в сложной жизненной ситуации.

Министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов, говоря о проекте "Социальный десант", рассказал: "Изначально он был направлен на пропаганду семейных ценностей, но в силу известных причин — неблагоприятного развития паводковой ситуации в Алтайском крае — мы переформатировали работу, наполнили "Социальный десант" другим содержанием".

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин дал поручение специалистам Минтрудсоцзащиты оказывать муниципалитетам методическую помощь в признании граждан пострадавшими, а также в оценке ущерба.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Паводок-2018
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

12.04.2018 12:35
- гость -

Пускай социальный десант Дерипаске помогает. А пострадавшим наоборот, помощь от государства.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
13:12
Снижение цен на продукты зафиксировали в Алтайском крае 1
13:03
Голодец: падающий рубль не отразится на цене лекарств и соцобязательствах 4
13:00
"Игрополис" устроит грандиозный детский выпускной 0
12:51
Ферму криптовалютчиков, укравших электричество на 60 млн, нашли в Оренбурге 1
12:40
Алтай и Павлодарская область нацелились на усиление сотрудничества 1
12:30
Студенты АлтГТУ могут быть трудоустроены в "Ростсельмаш" 0
12:26
Кадыров опроверг свое присутствие на общем завтраке в гостинице Мурманска 1
12:13
Пострадавшим от паводка на Алтае поможет "Социальный десант" 1
12:04
Жительница Алтая отдала 130 тысяч рублей, чтобы получить в кредит 400 тысяч 3
11:50
Прокуратура намерена наказать ответственных за приемку трех проблемных ТРЦ 6
11:41
Юристы Telegram попросили перенести процесс о блокировке мессенджера 0
11:36
Буйный пассажир набросился с ножом на кондуктора троллейбуса в Барнауле 12
11:22
Повышение МРОТ с 1 мая: отвечаем на самые частые и неудобные вопросы 9
11:14
Светофор временно отключили на оживленном перекрестке в Барнауле 0
11:03
Объекты дорожной инфраструктуры восстанавливают на Алтае после паводка 0
10:50
Уровень Оби в Барнауле находится на отметке 447 сантиметров 0
10:32
Союз строителей Алтайского края получил нового исполнительного директора 1
10:30
Переобуваемся: распродажа летних шин в автомаркете "Гараж" 1
10:24
Смертность от туберкулеза рекордно снизилась в России 2
10:13
Мост через реку Ануй восстановлен после паводка в Солонешенском районе 0
10:07
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на алтайской трассе 0
09:50
Прямая трансляция ледохода в Барнауле 5
09:41
Молодой мужчина погиб, протаранив стену мясокомбината в алтайском селе 31
09:30
Штраф, возмещение ущерба, лишение свободы: чем грозит кража природного газа 2
09:24
Названы самые прибыльные в России профессии 10
09:15
Более 250 человек погибли в катастрофе Ил-76 в Алжире 0
09:08
Автомобиль Toyota RAV4 насмерть сбил мужчину и женщину в Барнауле 25
09:00
Что такое ортокератология и почему это лечение зрения идеально для детей 4
08:57
УАЗ представил еще более патриотичную версию внедорожника "Патриот" 6
08:45
Цена на нефть Brent превысила $72 за баррель впервые с 2014 года 5
08:31
Учет ущерба от паводка и ликвидацию последствий обсудили в ГУ МЧС по Алтаю 0
08:18
Иск против Трампа намерены подать в Госдуме 77
08:17
От Гагарина до Армстронга: как земляне покоряли космос последние 60 лет 2
08:04
Скидки до 50% и новые коллекции в сети магазинов нижнего белья "БЛИС" 1
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 12 апреля 2
07:40
Десять лучших фильмов о космосе 17
07:34
В Барнауле пройдет социальная акция "Стань донором. Спаси жизнь!" 0
07:22
Во всех ТЦ Алтайского края есть нарушения норм противопожарной безопасности 19
07:15
Сеть, торгующая шаурмой в Барнауле, выходит на биржу за сотнями млн рублей 5
07:03
Квартиру с сауной и мраморными столешницами продают в Барнауле за 8,4 млн 7
06:51
Прекрасные покорительницы космоса: самые первые женщины-космонавты 0
06:43
Как стать космонавтом в России и кого никогда не возьмут в эту профессию 8
06:32
Фотографии, которые заставят вас почувствовать себя неуютно 3
06:23
Потепление до +15 и шквалистый ветер придут в Алтайский край 12 апреля 0
06:14
Взгляд из космоса: как выглядят Барнаул и Бийск с высоты МКС 5
06:01
Весна идет – весне дорогу: улицы Барнаула после зимы 15
05:49
Россиянам предложат выбор: или дорогой гроб или бесплатные похороны 6
04:35
Медведев: в ответ на санкции можно запретить в России товары из США 27
03:45
Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах: теперь исправляют неточности 0
02:13
Бизнесу попавшего под санкции Олега Дерипаски поможет правительство России 15
01:25
Ученые объяснили невозможность контакта с внеземными цивилизациями 1
00:14
Ученые нашли в Гренландии угрожающую человечеству "темную зону" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.