Фото: Geometria.ru
21 апреля состоится второй четвертьфинал официальной Региональной лиги МС КВН "КВН-Алтай". Игра традиционно пройдет в ДК "Сибэнергомаш". Начало в 18:00.
За выход в полуфинал сразятся команды:
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БЮИ "Здравия Желаю", г. Барнаул;
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"Союз Нерушимый", г. Барнаул;
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"Пина Колада", г. Бийск;
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"Лакшери", г. Бийск;
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"Люди Курако", г. Новокузнецк, Кемеровская область;
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"Достар", г. Семей, Республика Казахстан.
По итогам первого четвертьфинала в полуфинал вышли четыре команды КВН: "Первый Космонавт" из Барнаула, "Погналити" из Бийска, "Твердятич Пихто" из Горно-Алтайска и Сборная НГУ "Еще Раз" из Новосибирска.
Финалисты сезона поборются за главный приз – поездку на Международный фестиваль команд КВН в г. Сочи "КиВиН-2019", где они смогут представить наш регион от лица единственной официальной лиги КВН Алтайского края "#КВНАЛТАЙ". Удачно выступив на фестивале в Сочи, лучшая команда края получит право играть в одной из межрегиональных или телевизионных лиг КВН, и, возможно, в следующем году барнаульцы смогут увидеть своих земляков не только лично, но и по телевизору.
Билеты можно легко приобрести на сайте: http://barnaul.kassy.ru/event/2757/order/, во всех кассах города сети Кассы.ру и у распространителей всего за 150/200 рублей. Подробности смотрите в сообществах "#КВНАЛТАЙ" во "ВКонтакте" https://vk.com/kvnaltay и "Инстаграм" https://www.instagram.com/kvnaltay/.
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