Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что падение курса рубля не отразится на цене лекарств, сообщает "Россия 24".
"Для населения роста цен на лекарства не произойдет, мы приложим к этому все возможные усилия", — сказала Голодец.
Она также заявила, что все граждане в обязательном порядке будут обеспечены лекарствами.
Кроме того, Голодец сообщила, что падение курса рубля не отразится и на исполнении социальных обязательств: "Все обязательства будут исполняться неукоснительно".
Ранее сообщалось, что в 2018 году в России ожидается рост цен на лекарства на 7%, поскольку производители увеличивают цены, чтобы компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов. Также сообщалось, что Минздрав рассмотрит целесообразность продвижения дешевых лекарств в аптеках.
Комментарии
Сменила бы Она, для ещё пущей, нашей веры в Них, хотя бы свою фамилию?
это как, если 70% лекарств это импорт и закупаются за валюту? возложите доп.расходы на бизнес?
Нефть продают за валюту. Валюта растет, еще и нефть в валюте растет. Нефть уже по 71 доллару, а в бюджете заложена по 40
Если война начнется, нефть поди за сотку прыгнет? Или наоборот?