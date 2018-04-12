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Уральские спасатели с лодками прилетели на Алтай, чтобы бороться с паводком

, ИА "Амител"
20 человек и 4 плавсредства прибыли на помощь алтайским спасателям

Поздно вечером 11 апреля в аэропорту Барнаула приземлился самолет МЧС России, который доставил из Екатеринбурга группировку Уральского регионального поисково-спасательного отряда в составе 20 человек и 4 плавсредств, прибывших на помощь алтайским спасателям, сообщается на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На сегодняшний день в Алтайском крае подтоплено 14 жилых домов, более 450 приусадебных участков в 36 населенных пунктах.  

В целях предупреждения и ликвидации возможных последствий паводка в городах и районах края работают группировки МЧС России. Пожарно-спасательные подразделения занимаются работами по откачке воды с низменных участков территорий населенных пунктов и оказывают адресную помощь населению. 

На территории освободившихся от воды муниципальных образований работают рабочие группы по оценке стоимости ликвидации последствий паводка и нанесенного ущерба.

Дороги федерального, регионального, межмуниципального значения открыты во всех направлениях для всех видов транспорта, за исключением автодорог межмуниципального значения.

В связи с переливом талых вод проезды закрыты в Завьяловском районе на автомобильной дороге "Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка" от границы Мамонтовского района до села Добрая Воля и в Топчихинском районе на автодороге "Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный" до села Красноярка. Имеются альтернативные проезды. Отрезанных населенных пунктов нет.

Читайте также в сюжете: Паводок-2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.04.2018 13:28
- гость -

Что-то он как-то не вовремя. Первая волна прошла, а до второй ещё недели две минимум.

0  0
12.04.2018 13:37
- гость -

А обмозговать-погулять?

0  0
12.04.2018 13:59
- гость -

Поздно вечером??? Вчера еще и до обеда прошли 2 самолета МЧС на посадку. См. Flightradar.

0  0
12.04.2018 14:04
- гость -

На таком самолёте садились бы сразу в Затоне.

0  0
12.04.2018 14:16
- гость -

Для жителей Затона нужно кампинсацыонное бабло, а МЧС тока тушонку возит.

0  0
12.04.2018 14:25
- гость -

14:16, это не важно. Фотки бы отличные были! В нашем государстве это самое главное.

0  0
12.04.2018 15:05
14:25

На фотки Мы не ведёмся- только реальная помощь.

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