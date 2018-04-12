Поздно вечером 11 апреля в аэропорту Барнаула приземлился самолет МЧС России, который доставил из Екатеринбурга группировку Уральского регионального поисково-спасательного отряда в составе 20 человек и 4 плавсредств, прибывших на помощь алтайским спасателям, сообщается на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
На сегодняшний день в Алтайском крае подтоплено 14 жилых домов, более 450 приусадебных участков в 36 населенных пунктах.
В целях предупреждения и ликвидации возможных последствий паводка в городах и районах края работают группировки МЧС России. Пожарно-спасательные подразделения занимаются работами по откачке воды с низменных участков территорий населенных пунктов и оказывают адресную помощь населению.
На территории освободившихся от воды муниципальных образований работают рабочие группы по оценке стоимости ликвидации последствий паводка и нанесенного ущерба.
Дороги федерального, регионального, межмуниципального значения открыты во всех направлениях для всех видов транспорта, за исключением автодорог межмуниципального значения.
В связи с переливом талых вод проезды закрыты в Завьяловском районе на автомобильной дороге "Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка" от границы Мамонтовского района до села Добрая Воля и в Топчихинском районе на автодороге "Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный" до села Красноярка. Имеются альтернативные проезды. Отрезанных населенных пунктов нет.
Комментарии
Что-то он как-то не вовремя. Первая волна прошла, а до второй ещё недели две минимум.
А обмозговать-погулять?
Поздно вечером??? Вчера еще и до обеда прошли 2 самолета МЧС на посадку. См. Flightradar.
На таком самолёте садились бы сразу в Затоне.
Для жителей Затона нужно кампинсацыонное бабло, а МЧС тока тушонку возит.
14:16, это не важно. Фотки бы отличные были! В нашем государстве это самое главное.
На фотки Мы не ведёмся- только реальная помощь.