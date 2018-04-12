Каждую субботу и воскресенье на фуд-корте ТРЦ "Пионер" проводятся творческие мастер-классы и научные лектории, которые будут интересны как детям, так и взрослым. Всех детей ростом до 130 см ждет бесплатная сахарная вата.
Уже в это воскресенье, 15 апреля, в 16.00 начнется мастер-класс, посвященный Дню космонавтики. Все желающие смогут окунуться в творческую атмосферу, а также нарисовать настоящую картину.
Для тех, кто любит живопись и хочет оценить творчество со стороны, организована выставка талантливого алтайского художника Валерия Октября, которая проходит на третьем этаже в ТРЦ "Пионер" (левая галерея). Выставка продлится до 6 мая, посетить ее можно абсолютно бесплатно.
ТРЦ "Пионер", фуд-корт, 4 этаж
тел.:+7 (3852) 29-04-15
Барнаул, проспект Ленина, 102В,
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