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Алтай и Павлодарская область нацелились на усиление сотрудничества

, ИА "Амител"
Губернатор Александр Карлин назвал взаимодействие регионов РФ и Казахстана резервом для ускоренного развития

Фото: altairegion22.ru

Алтайский край и Павлодарская область Казахстана будут наращивать взаимодействие — накануне в региональном правительстве состоялась церемония подписания плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между субъектами двух стран.

"Вполне естественно, что руководство Павлодарской области и Алтайского края ищет механизмы активизации торгово-экономических, гуманитарных взаимодействий. Для этого у нас есть очень хорошая основа — полноформатное Соглашение, заключенное в 2012 году. Но жизнь диктует необходимость новаций, в том числе в сфере межрегионального сотрудничества. Поэтому подготовлен новый документ по развитию наших отношений в реальных экономических и геополитических условиях", — отметил губернатор Александр Карлин на встрече с акимом Павлодарской области Булатом Бакауовым.

Также глава Алтайского края подчеркнул, что межрегиональные отношения между Алтайским краем и Павлодарской областью можно считать эталонными — оба региона являются активными участниками ежегодных форумов межрегионального сотрудничества "Россия — Казахстан".

"Наше взаимодействие является одним из резервов для ускоренного развития наших регионов", — добавил Александр Карлин.

Также губернатор добавил, что он ожидает от визита делегации Павлодарской области на Алтае значительной активизации торгово-экономических и гуманитарных связей.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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12.04.2018 12:47
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