Двое жителей Новосибирска — 29-летний и 30-летний мужчины — обвиняются в убийстве владельца дорогостоящего автомобиля Porsche Panamera, сообщается на сайте областного СК.
По данным следствия, в ноябре 2017 года двое мужчин решили совершить преступление в отношении продавца автомобиля, объявление о продаже которого было найдено ими в Сети. Под предлогом мнимой покупки злоумышленники договорились о встрече с владельцем автомобиля.
24 ноября 2017 года обвиняемые встретились с владельцем автомобиля в Заельцовском районе, осмотрели автомобиль, высказали намерения приобрести его и договорились о дополнительной встрече.
30 ноября 2017 года злоумышленники вновь встретились с хозяином Porsche Panamera. Под предлогом покупки автомобиля они проследовали до участка местности вблизи дома, где 30-летний мужчина, находясь на заднем сиденье автомобиля, произвел два выстрела в голову потерпевшему. От полученных повреждений владелец автомобиля скончался на месте происшествия.
Чтобы скрыть следы преступления, преступники вывезли тело потерпевшего за территорию Новосибирска и закопали в снегу.
"Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с оперативниками отдела полиции №3 "Заельцовский" в течение суток были установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении преступления. Мужчины скрывались от правоохранителей в дачном домике в Ленинском районе Новосибирска", — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ходе обыска по месту жительства 30-летнего мужчины было обнаружено наркотическое средство массой 7,8 грамма.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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