Фото: "Алтайский спорт"
Юбилейную, сороковую сельскую олимпиаду спортсменов Алтайского края, которая пройдет в Завьялово, перенесут на целый месяц из-за наплыва туристов на соленые озера. Обычно сельские олимпиады проходят в июле, но на этот раз их решили сдвинуть на август. Об этом сообщил вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин.
По его словам, в июле на соленых озерах Завьяловского района будет огромное количество туристов. Чтобы не потерять поток людей и было место, где всех разместить, сдвинули сроки начала игр. При этом в июле на озерах состоится турнир по боксу. На пляже будут установлены трибуны, ринг. В турнире примут участие боксеры с ближайших сельских территорий, которые поборются за призы главы Завьяловского района Николая Губерта. На Олимпиаде также пройдет подобный боксерский турнир для сельских спортсменов.
"Глава района пообещал мне, что Олимпиада в Завьялово будет лучшей в истории. У меня нет причин ему не верить", — отметил Андрей Щукин.
40-я Олимпиада пройдет с 9 по 12 августа в Завьялово. Сборные районов будут оспаривать путёвки в финальный этап сельской олимпиады по 11 видам спорта. Это футбол, баскетбол (мужской и женский), волейбол (мужской и женский), пляжный волейбол (мужской и женский), лёгкая атлетика, самбо, гиревой спорт, полиатлон, настольный теннис, городошный спорт и состязания спортивных семей.
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