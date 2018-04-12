Четверг, 12 Апрель, 15:25

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 64,06
€ 79,28
406522
13°
Обь
447см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Благотворительный марафон "Спасибо за победу!"
Новости

Сельскую олимпиаду на Алтае перенесут на целый месяц из-за наплыва туристов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Олимпиада в Завьялово пройдет в августе 2018 года

Фото: "Алтайский спорт"

Юбилейную, сороковую сельскую олимпиаду спортсменов Алтайского края, которая пройдет в Завьялово, перенесут на целый месяц из-за наплыва туристов на соленые озера. Обычно сельские олимпиады проходят в июле, но на этот раз их решили сдвинуть на август. Об этом сообщил вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин.

По его словам, в июле на соленых озерах Завьяловского района будет огромное количество туристов. Чтобы не потерять поток людей и было место, где всех разместить, сдвинули сроки начала игр. При этом в июле на озерах состоится турнир по боксу. На пляже будут установлены трибуны, ринг. В турнире примут участие боксеры с ближайших сельских территорий, которые поборются за призы главы Завьяловского района Николая Губерта. На Олимпиаде также пройдет подобный боксерский турнир для сельских спортсменов.

"Глава района пообещал мне, что Олимпиада в Завьялово будет лучшей в истории. У меня нет причин ему не верить", — отметил Андрей Щукин.

40-я Олимпиада пройдет с 9 по 12 августа в Завьялово. Сборные районов будут оспаривать путёвки в финальный этап сельской олимпиады по 11 видам спорта. Это футбол, баскетбол (мужской и женский), волейбол (мужской и женский), пляжный волейбол (мужской и женский), лёгкая атлетика, самбо, гиревой спорт, полиатлон, настольный теннис, городошный спорт и состязания спортивных семей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
15:21
Самолет Як-130 потерпел крушение в Воронежской области 0
15:13
Мужчина ремонтировал автобус и случайно сжег гараж, баню и дом на Алтае 0
15:04
Житель Алтая из мести украл у работодателя еду и спрятал ее в кустах 0
14:50
Когда выдается больничный и на какой максимальный срок его можно открыть 0
14:33
20 тонн казахстанской капусты не пропустили в Алтайский край 0
14:30
ЖК "Новая высота": с заботой и теплотой 0
14:25
Двое жителей Новосибирска обвиняются в убийстве из-за Porsche Panamera 0
14:16
СМИ: власти Кемерово не получали жалоб о травле спасшейся из пожара девочки 3
14:04
Пешеход попал под автомобиль в центре Барнаула 0
13:48
Сельскую олимпиаду на Алтае перенесут на целый месяц из-за наплыва туристов 0
13:33
Подробности столкновения трех авто на алтайской трассе сообщили в ГИБДД 0
13:24
Уральские спасатели с лодками прилетели на Алтай, чтобы бороться с паводком 7
13:12
Снижение цен на продукты зафиксировали в Алтайском крае 3
13:03
Голодец: падающий рубль не отразится на цене лекарств и соцобязательствах 11
13:00
"Игрополис" устроит грандиозный детский выпускной 0
12:51
Ферму криптовалютчиков, укравших электричество на 60 млн, нашли в Оренбурге 7
12:40
Алтай и Павлодарская область нацелились на усиление сотрудничества 2
12:30
Студенты АлтГТУ могут быть трудоустроены в "Ростсельмаш" 0
12:26
Кадыров опроверг свое присутствие на общем завтраке в гостинице Мурманска 1
12:13
Пострадавшим от паводка на Алтае поможет "Социальный десант" 1
12:04
Жительница Алтая отдала 130 тысяч рублей, чтобы получить в кредит 400 тысяч 4
11:50
Прокуратура намерена наказать ответственных за приемку трех проблемных ТРЦ 10
11:41
Юристы Telegram попросили перенести процесс о блокировке мессенджера 0
11:36
Буйный пассажир набросился с ножом на кондуктора троллейбуса в Барнауле 15
11:22
Повышение МРОТ с 1 мая: отвечаем на самые частые и неудобные вопросы 12
11:14
Светофор временно отключили на оживленном перекрестке в Барнауле 0
11:03
Объекты дорожной инфраструктуры восстанавливают на Алтае после паводка 0
10:50
Уровень Оби в Барнауле находится на отметке 447 сантиметров 0
10:32
Союз строителей Алтайского края получил нового исполнительного директора 1
10:30
Переобуваемся: распродажа летних шин в автомаркете "Гараж" 1
10:24
Смертность от туберкулеза рекордно снизилась в России 2
10:13
Мост через реку Ануй восстановлен после паводка в Солонешенском районе 0
10:07
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на алтайской трассе 0
09:50
Прямая трансляция ледохода в Барнауле 6
09:41
Молодой мужчина погиб, протаранив стену мясокомбината в алтайском селе 36
09:30
Штраф, возмещение ущерба, лишение свободы: чем грозит кража природного газа 2
09:24
Названы самые прибыльные в России профессии 13
09:15
Более 250 человек погибли в катастрофе Ил-76 в Алжире 0
09:08
Автомобиль Toyota RAV4 насмерть сбил мужчину и женщину в Барнауле 28
09:00
Что такое ортокератология и почему это лечение зрения идеально для детей 4
08:57
УАЗ представил еще более патриотичную версию внедорожника "Патриот" 6
08:45
Цена на нефть Brent превысила $72 за баррель впервые с 2014 года 5
08:31
Учет ущерба от паводка и ликвидацию последствий обсудили в ГУ МЧС по Алтаю 0
08:18
Иск против Трампа намерены подать в Госдуме 94
08:17
От Гагарина до Армстронга: как земляне покоряли космос последние 60 лет 2
08:04
Скидки до 50% и новые коллекции в сети магазинов нижнего белья "БЛИС" 1
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 12 апреля 2
07:40
Десять лучших фильмов о космосе 17
07:34
В Барнауле пройдет социальная акция "Стань донором. Спаси жизнь!" 0
07:22
Во всех ТЦ Алтайского края есть нарушения норм противопожарной безопасности 21
07:15
Сеть, торгующая шаурмой в Барнауле, выходит на биржу за сотнями млн рублей 5
07:03
Квартиру с сауной и мраморными столешницами продают в Барнауле за 8,4 млн 9
06:51
Прекрасные покорительницы космоса: самые первые женщины-космонавты 0
06:43
Как стать космонавтом в России и кого никогда не возьмут в эту профессию 8
06:32
Фотографии, которые заставят вас почувствовать себя неуютно 3
06:23
Потепление до +15 и шквалистый ветер придут в Алтайский край 12 апреля 0
06:14
Взгляд из космоса: как выглядят Барнаул и Бийск с высоты МКС 5
06:01
Весна идет – весне дорогу: улицы Барнаула после зимы 15
05:49
Россиянам предложат выбор: или дорогой гроб или бесплатные похороны 6
04:35
Медведев: в ответ на санкции можно запретить в России товары из США 32
03:45
Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах: теперь исправляют неточности 0
02:13
Бизнесу попавшего под санкции Олега Дерипаски поможет правительство России 17
01:25
Ученые объяснили невозможность контакта с внеземными цивилизациями 1
00:14
Ученые нашли в Гренландии угрожающую человечеству "темную зону" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.