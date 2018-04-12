Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов заявил, что власти не получали информацию о девятилетней дочери тушившего пожар в ТЦ "Зимняя вишня" спасателя, которую якобы затравили одноклассники, сообщает РИА "Новости".
Ранее несколько СМИ сообщили, что в одной из школ Кемерово происходят издевательства над третьеклассницей, отец которой принимал участие в тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Рассказывают, что девочку, которая в тот день также была в ТЦ, обвиняют в том, что она выжила. "Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать?" - якобы говорят девочке.
В день пожара жена спасателя пошла с дочерью в торговый центр за детской обувью. Они были в магазине на первом этаже. Когда запах дыма начал распространяться по зданию, они вышли наружу. Когда школьница пришла на занятия, одноклассники начали оскорблять ее и толкать, рассказал отец девочки.
Сейчас девочка отказывается посещать школу и выходить из дома, а на улице у нее начинается паническая атака, утверждает отец ребенка. По его мнению, дочери нужен психолог: "Я не могу объяснить девочке, что не виноват. Слишком сложно это для нее. Она только и слышит от одноклассников: "пожарные виноваты, не стали спасать".
Учителя, как сообщается, и вовсе посоветовали родителям просто смириться и ждать, пока тема пожара уйдет на второй план.
Как заявил Чепкасов, в департамент не поступало жалоб по данной ситуации: "Если законные представители ребенка пожелают обратиться за помощью к властям, мы готовы с ними встретиться в любое время. У нас достаточно квалифицированных, опытных специалистов, психологов соответствующей квалификации для оказания необходимой помощи всем детям, их родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в результате пожара в "Зимней вишне".
Он также добавил, что всем, кто обратился к ним по любым сложным вопросам, помощь уже оказывается.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
Комментарии
а одноклассницы девочки "герои", типа за жертв трагедии заступились
дети очень жестокие..
Как там Главный кемеровозканадатель - сам с машины выходит, или выносют?