Фото: finstars.org
Снижение цен на продукты питания зафиксировано в Алтайском крае в марте этого года, сообщает региональное министерство экономического развития со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
"В марте 2018 года индекс потребительских цен на продукты питания составил 99,9% по отношению к февралю 2018 года", — указывают в ведомстве.
Среди продуктов, которые стали дешевле, называются:
- огурцы свежие;
- помидоры свежие;
- крупы гречневая, манная, овсяная и перловая;
- мясо индейки;
- окорочка куриные;
- творог жирный и нежирный;
- лук репчатый;
- соки фруктовые.
Комментарии
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