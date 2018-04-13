"Тойота Центр АЕМ" объявляет о старте победного предложения этой весной на Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 200 с выгодой до 300 тысяч рублей.

С 1 по 30 апреля 2018 года при приобретении* Toyota RAV4 в "Тойота Центр АЕМ" предоставляются специальные условия с выгодой до 150 тысяч рублей.

Данное предложение включает в себя:

- Специальная сниженная цена: в апреле на автомобиль Toyota RAV4 в комплектациях Стандарт и Стандарт Плюс с передним приводом действуют специальные сниженные цены.

- Выгода при покупке автомобиля в Trade-in*.

Приятный бонус при покупке Toyota RAV4 в "Тойота Центр АЕМ" — специальные условия кредитования:

Название Выгодные условия кредита "Стандарт Ультра"1 Сниженная кредитная ставка 9,1%**** "Выгодный"2 Сниженная процентная ставка от 5,5%**** "Комфорт"3 Ежемесячный платеж от 8 400 рублей в месяц**** "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"4 Скидка составляет 10% от стоимости автомобиля, которая учитывается в сумме первоначального взноса по кредиту****

С 1 по 30 апреля 2018 года при приобретении* Toyota Land Cruiser 200 в "Тойота Центр АЕМ" предоставляются специальные условия с выгодой до 300 тысяч рублей.

Данное предложение включает в себя:

- Выгода при покупке автомобиля в Trade-in*.

Приятный бонус при покупке Toyota Land Cruiser 200 в "Тойота Центр АЕМ" — специальные условия кредитования:

Название Выгодные условия кредита "Выгодный"1 Сниженная процентная ставка от 5,5%** "Комфорт"2 Ежемесячный платеж от 21 900 рублей в месяц***

Группа компаний АЕМ является единственным официальным дилером в Алтайском крае следующих брендов:

- Toyota;

- Volkswagen;

- Lexus;

- Audi.

Сотрудничество с "Тойота Центр АЕМ" – это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех. Добро пожаловать в мир АЕМ!

Тойота Центр АЕМ:

г. Барнаул, ул. Попова, 165 а

Все подробности акции по телефону: 8 (3852) 23-23-23

Часы работы:

Понедельник-пятница с 9-00 до 20-00

Суббота-воскресенье с 9-00 до 17-00

*Реклама. Не является публичной офертой. Подробности акции в "Тойота Центр АЕМ". Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля.

*Под датой приобретения понимается дата перехода права собственности на автомобиль, указанная в акте приема-передачи или ином подобном документе.

** ООО "Тойота Мотор" сообщает, что покупателям, приобретающим у Уполномоченного Дилера/Уполномоченного Партнера* в период проведения Кампании с 1 по 30 апреля 2018 года автомобиль Toyota, будет доступно специальное кредитное предложение "Выгодный" от АО "Тойота Банк" со сниженной процентной ставкой от 5.5%**. Данное специальное кредитное предложение не распространяется на автомобили Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Corolla, Toyota Fortuner в следующих случаях:

— на автомобили Toyota Camry, RAV4, Land Cruiser 200, Corolla, Fortuner, на которые клиенту предоставляется скидка при одновременной сдаче в trade-in;

— на автомобили Toyota Camry в комплектации Стандарт;

— на автомобили Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Комфорт;

— на автомобили Toyota Hilux в комплектации Стандарт;

— на автомобили Toyota Corolla в комплектации Стандарт.

В программе участвуют все Уполномоченные Дилеры/Уполномоченные Партнеры Тойота, за исключением "Тойота Центр Тверь". Более подробную информацию о специальном предложении вы можете получить, обратившись к Уполномоченным Дилерам / Уполномоченным Партнерам "Тойота". Ставка указана по кредитной программе "Выгодный (новые автомобили) 02_18" при первоначальном взносе (ПВ) от 70% от стоимости автомобиля и сроке кредита (СК) 12 мес. Условия кредитования: годовая процентная ставка при ПВ от 70% от стоимости а/м и СК 12 мес. — 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. — 7,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. — 9,5% годовых; при ПВ от 40 до 69,9% и СК 12 мес. — 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. — 8,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. — 9,9% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Погашение аннуитетными (равными по сумме ежемесячными) платежами. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог АО "Тойота Банк" и страхование по программе Каско (по рискам "Угон/Хищение" и "Конструктивная гибель" выгодоприобретатель — АО "Тойота Банк"). Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах присутствия АО "Тойота Банк". Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует с 01.02.2018.

Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Погашение аннуитетными (равными по сумме ежемесячными) платежами. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог и страхование по программе КАСКО. Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах присутствия АО "Тойота Банк". Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует с 01.02.2018.

*** Ежемесячный платеж указан по кредитной программе "Комфорт 01_18" при приобретении Toyota RAV4 комплектации "Стандарт" стоимостью 1 449 000 ₽ в период погашения кредита с 1-го по 24-й мес. при первоначальном взносе (ПВ) 724 500 ₽, отложенном платеже (ОП) 724 500 ₽ и кредитной ставке 13,8% годовых. Ежемесячный платеж в период погашения кредита с 25-го по 60-й мес. составляет 24 691 ₽. Условия кредита: срок кредита — 60 мес., процентная ставка 13,8% годовых, ОП может составлять от 20 до 50% стоимости автомобиля (а/м), включая дополнительные сервисы, приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО "Тойота Банк". Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 20% стоимости а/м. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог и страхование по программе КАСКО (по рискам "Угон/Хищение" и "Конструктивная гибель" выгодоприобретатель — АО "Тойота Банк"). Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 1 апреля 2018 г. Подробнее на www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40.

Ежемесячный платеж указан по кредитной программе "Комфорт 01_18" при приобретении Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска комплектации "Комфорт" стоимостью 3 799 000 ₽ в период погашения кредита с 1-го по 24-й мес. при первоначальном взносе (ПВ) 1 899 500 ₽, отложенном платеже (ОП) 1 899 500 ₽ и кредитной ставке 13,8% годовых. Ежемесячный платеж в период погашения кредита с 25-го по 60-й мес. составляет 64 736 ₽. Условия кредита: срок кредита — 60 мес., процентная ставка 13,8% годовых, ОП может составлять от 20 до 50% стоимости автомобиля (а/м), включая дополнительные сервисы, приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО "Тойота Банк". Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 20% стоимости а/м. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог и страхование по программе КАСКО (по рискам "Угон/Хищение" и "Конструктивная гибель" выгодоприобретатель — АО "Тойота Банк"). Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 1 апреля 2018 г. Подробнее на www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40.

Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах его присутствия. Лицензии Банка России №3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40.

**** 1 Процентная ставка указана по кредитной программе "Стандарт Ультра СЖ1 04_18" при первоначальном взносе (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля по договору купли-продажи и сроке кредита (СК) от 12 до 84 мес. Условия кредита: ПВ от 20% от стоимости автомобиля по договору купли-продажи, годовая процентная ставка при СК от 12 до 84 мес. — 9,1% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными (аннуитетными) платежами. Обязательные условия: передача автомобиля (а/м) в залог АО "Тойота Банк", страхование а/м по программе каско (по рискам "Угон/Хищение" и "Конструктивная гибель" выгодоприобретатель — АО "Тойота Банк") и страхование жизни и здоровья заемщика по программе, распространяющейся на страховые события "Смерть Застрахованного" и "Установление Застрахованному инвалидности I или II группы". Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц. Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует на новые а/м Toyota RAV4 и Toyota Fortuner с 01.04.2018 по 30.06.2018 включительно.

2 Ставка указана по кредитной программе "Выгодный (новые автомобили) 02_18" при первоначальном взносе (ПВ) от 70% от стоимости автомобиля и сроке кредита (СК) 12 мес. Условия кредитования: годовая процентная ставка при ПВ от 70% от стоимости а/м и СК 12 мес. — 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. — 7,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. — 9,5% годовых; при ПВ от 40 до 69,9% и СК 12 мес. — 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. — 8,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. — 9,9% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Погашение аннуитетными (равными по сумме ежемесячными) платежами. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог АО "Тойота Банк" и страхование по программе КАСКО (по рискам "Угон/Хищение" и "Конструктивная гибель" выгодоприобретатель — АО "Тойота Банк"). Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах присутствия АО "Тойота Банк". Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует с 01.02.2018.

3 Ежемесячный платеж указан по кредитной программе "Комфорт 01_18" при приобретении Toyota RAV4 комплектации "Стандарт" стоимостью 1 449 000 ₽ в период погашения кредита с 1-го по 24-й мес. при первоначальном взносе (ПВ) 724 500 ₽, отложенном платеже (ОП) 724 500 ₽ и кредитной ставке 13,8% годовых. Ежемесячный платеж в период погашения кредита с 25-го по 60-й мес. составляет 24 691 ₽. Условия кредита: срок кредита — 60 мес., процентная ставка 13,8% годовых, ОП может составлять от 20 до 50% стоимости автомобиля (а/м), включая дополнительные сервисы, приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО "Тойота Банк". Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 20% стоимости а/м. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог и страхование по программе КАСКО (по рискам "Угон/Хищение" и "Конструктивная гибель" выгодоприобретатель — АО "Тойота Банк"). Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota с 1 апреля 2018 г. Подробнее на www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40.

4 Скидка 10% от стоимости а/м предоставляется при заключении допсоглашения и выполнении условий по кредитным программам "Первый автомобиль 04_18" и "Семейный автомобиль 04_18" в рамках программы госсубсидии путем уплаты АО "Тойота Банк" 10% от стоимости а/м в качестве части первоначального взноса (ПВ) за приобретаемый в кредит а/м.

Допусловия по кредитным программам: отсутствие у заемщика автомобиля (а/м) в собственности ранее (для программы "Первый автомобиль 02_18"), наличие у заемщика мин. двух детей, год рождения которых не ранее 2001 г. (для программы "Семейный автомобиль 04_18").

Общие условия по обеим программам: ПВ от 20% до 70% от стоимости автомобиля, ставка 13,8% годовых, срок кредита (СК) от 12 до 60 мес. Наличие водительского удостоверения, отсутствие заключенных в 2017г и 2018 г кредитных договоров на а/м, обязательство не заключать иные кредитные договоры на а/м в 2018 г., гражданство РФ. Дата производства а/м должна быть не ранее 01.12.2017 г. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 150 000 руб. Погашение равными (аннуитетными) ежемесячными платежами. Обязательная передача приобретаемого в кредит автомобиля в залог АО "Тойота Банк" и полное или сокращенное страхование а/м по программе каско (по рискам "Угон/Хищение" и "Конструктивная гибель" выгодоприобретатель — АО "Тойота Банк"). Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц, кредит может быть выдан не позднее 31.12.2018. Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах его присутствия. Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует на новые а/м Toyota Camry и Toyota RAV4 с ценой по договору купли-продажи до 1 450 000 руб. с 01.04.2018 по 31.12.2018. Кредитные программы могут быть прекращены досрочно.