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Подробности столкновения трех автомобилей, случившегося на трассе Р-256 в Зональном районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.
В полиции уточняют, что авария произошла в 08:30 на 313-м километре. Согласно предварительным данным, водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110 и двигаясь со стороны станции Буланиха, при выезде на трассу Р-256 не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2110 под управлением водителя 1991 года рождения.
В результате произошло столкновение. После этого также случилось столкновение с автомобилем Toyota Corona под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался со стороны села Буланиха.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2110 1981 года рождения и пассажир автомобиля Toyota – женщина 1991 года рождения с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Пассажирам автомобилей ВАЗ-2110 – женщине 1983 года рождения и двум девочкам 2013 года рождения, а также водителю ВАЗ-2110 1991 года рождения была оказана медицинская помощь на месте ДТП", — добавляют в полиции.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
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