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Партию капусты общим весом 20 тонн не пропустили в Алтайский край из Казахстана, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Машина с продукцией была остановлена 11 апреля на Славгородском фитосанитарном контрольном посту. "Гражданин Республики Казахстан ввозил на грузовом автомобиле подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска без маркировки на упаковке, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере", — уточняют в надзорном ведомстве.
В итоге 15 тонн белокочанной капусты и 5 тонн цветной капусты вернули в Республику Казахстан.
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