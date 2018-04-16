Весна – время пробуждения и один из лучших периодов для отдыха после долгой зимы. Отель "Россия" в Белокурихе предлагает сделать эту весну еще более запоминающейся, насыщенной и яркой. Для этого здесь есть все необходимое:
- возможность остановиться в одном из самых престижных отелей курорта по весенним "легким ценам";
- просторные номера высокого уровня со всем необходимым для комфортного отдыха;
- специальное предложение: посещение бассейна с термальным комплексом в подарок;
- завтраки, включенные в стоимость проживания;
- ресторан, расположенный в самом отеле: можно выбрать любой из типов питания;
- комплексная диагностика заболеваний (мужских, сердечно-сосудистой системы, заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета) на базе санатория "Россия" — совместите приятное с полезным;
- масса возможностей для активного и компанейского отдыха: прокат велосипедов, роликов, конные прогулки, туры на квадроциклах, боулинг, бильярд и ночной клуб;
- начало летнего сезона раньше, чем обычно: уже в мае здесь начнет работать открытый летний бассейн;
- незабываемые экскурсии по Алтаю: гости смогут увидеть, как просыпается природа — зацветают нежные подснежники и "вспыхивает" фиолетово-розовым пламенем маральник – главный "герой" алтайской весны.
Приезжайте встречать весну в отеле "Россия"! Подробности и дополнительная информация – по указанным телефонам.
Бизнес-отель "Россия":
Курорт Белокуриха, ул. Славского, 22
Тел: 8-800-250-3780 (бесплатно по России),
8 (385-77) 37770
www.busines-hotel.ru
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