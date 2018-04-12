Житель Панкрушихинского района Алтайского края, похитивший в ноябре 2017 года из конторы работодателя продукты питания, был осужден на 4,5 года, сообщает региональная прокуратура.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно в конторе своего работодателя, проник на склад и похитил более 154 наименований продуктов питания на общую сумму свыше 11 тыс. рублей.
Недовольный работник взял себе сигареты и махорку, а остальное спрятал в кустах. Впоследствии похищенное было обнаружено сотрудниками полиции.
Со слов осужденного, мотивом стала месть работодателю, который "кормит своих работников испорченными продуктами".
По месту проживания мужчины прошли обыски. Было обнаружено наркотическое средство массой не менее 485 граммов, которое он приобрел и хранил для личного потребления.
Приговором суда мужчина признан виновным. С учетом наличия у него непогашенных судимостей ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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