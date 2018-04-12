Фото: tcsbus.com
Житель Новоалтайска предстанет перед судом по обвинению в уничтожении и повреждении имущества на сумму около 4,5 млн рублей.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в июле прошлого года мужчина ремонтировал топливную систему рейсового автобуса. Допустив небрежность, он положил включенную в электросеть лампу накаливания на двигатель автобуса.
На лампу попало топливо, произошло разрушение стеклянной колбы лампы с последующим возгоранием двигателя.
"Вследствие небрежных действий осужденного, оставившего без присмотра включенный в электрическую сеть электроприбор, произошло возгорание автобуса, пламя с которого распространилось на гараж, а в последующем на баню и жилой дом, принадлежащих местной жительнице", — добавляют в прокуратуре.
Материальный ущерб, нанесенный действиями мужчины, оценили в 4,5 миллиона рублей.
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