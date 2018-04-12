В Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Як-130, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Как сообщается, 12 апреля 2018 года около 9 часов 40 минут в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебске (Воронежская область).
Командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности. После он получил команду на катапультирование.
"Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили в Минобороны.
Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет.
Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.
Комментарии
В этой стране и при этом президенте ничего качественного делать не будут.
Приходится постоянно катапультироваться.Так и живём.Хорошо ещё что в этой стране при этом президенте катапульты качественные производят.А то бы вообще швах:поубивались бы все нафиг.