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"Меланжист Алтая" предлагает "умные" костюмы от клещей

, ИА "Амител"
В современные костюмы вшиты специальные "ловушки" для насекомых

На период весеннего всплеска активности клещей Барнаульский меланжевый комбинат предлагает специальные противоэнцефалитные костюмы. Такая одежда не только защитит любителей провести время на природе от непогоды, но и убережет от клещей и других насекомых.

Противоэнцефалитные костюмы производства Барнаульского меланжевого комбината прекрасно подходят для активного отдыха на свежем воздухе и уже не первый год радуют любителей природы, охотников и рыболовов. Ткань со 100% содержанием хлопка позволяет коже дышать, обладает высокой гигиеничностью, а водоотталкивающая пропитка препятствует быстрому намоканию костюма. Антимоскитная отделка Bio-Repellent надежно защищает от насекомых, заметно снижает количество "посадок" и укусов насекомых по сравнению с необработанными текстильными изделиями.

Противоэнцефалитные костюмы имеют ряд неоспоримых преимуществ. Куртка такого костюма имеет капюшон, который позволяет защитить голову и шею от проникновения внутрь костюма насекомых. Противомоскитная сетка, которая крепится к капюшону, защищает от мошек, комаров и других насекомых. 

Трикотажные мягкие манжеты на рукавах куртки плотно облегают кисти рук, низ куртки и брюк собраны эластичной тесьмой, что способствует дополнительной защите от кровососущих насекомых.

Как на куртке, так и на брюках есть удобные вместительные карманы, в которые каждый турист сможет положить необходимые для него принадлежности.

Противоэнцефалитные костюмы имеют "умный" покрой, поскольку в него еще и вшиваются специальные механические и химические ловушки. Состав, которым они обрабатываются, отпугивает насекомых, при этом они абсолютно безопасны для человека.

Чтобы отдых на природе прошел без риска для здоровья, позаботьтесь о правильной экипировке себя и своей семьи. Это позволит избежать нежеланной встречи с клещами и хорошо отдохнуть на природе.

Противоэнцефалитные костюмы с сеткой и без нее, камуфлированные и однотонные можно приобрести по адресу: г. Барнаул, ул. Кулагина, 8.
Интересующую вас информацию уточняйте по телефонам: +7 (3852) 290-190, 290-199
О продукции Барнаульского меланжевого комбината вы можете узнать на сайте АО БМК "Меланжист Алтая".

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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