На период весеннего всплеска активности клещей Барнаульский меланжевый комбинат предлагает специальные противоэнцефалитные костюмы. Такая одежда не только защитит любителей провести время на природе от непогоды, но и убережет от клещей и других насекомых.
Противоэнцефалитные костюмы производства Барнаульского меланжевого комбината прекрасно подходят для активного отдыха на свежем воздухе и уже не первый год радуют любителей природы, охотников и рыболовов. Ткань со 100% содержанием хлопка позволяет коже дышать, обладает высокой гигиеничностью, а водоотталкивающая пропитка препятствует быстрому намоканию костюма. Антимоскитная отделка Bio-Repellent надежно защищает от насекомых, заметно снижает количество "посадок" и укусов насекомых по сравнению с необработанными текстильными изделиями.
Противоэнцефалитные костюмы имеют ряд неоспоримых преимуществ. Куртка такого костюма имеет капюшон, который позволяет защитить голову и шею от проникновения внутрь костюма насекомых. Противомоскитная сетка, которая крепится к капюшону, защищает от мошек, комаров и других насекомых.
Трикотажные мягкие манжеты на рукавах куртки плотно облегают кисти рук, низ куртки и брюк собраны эластичной тесьмой, что способствует дополнительной защите от кровососущих насекомых.
Как на куртке, так и на брюках есть удобные вместительные карманы, в которые каждый турист сможет положить необходимые для него принадлежности.
Противоэнцефалитные костюмы имеют "умный" покрой, поскольку в него еще и вшиваются специальные механические и химические ловушки. Состав, которым они обрабатываются, отпугивает насекомых, при этом они абсолютно безопасны для человека.
Чтобы отдых на природе прошел без риска для здоровья, позаботьтесь о правильной экипировке себя и своей семьи. Это позволит избежать нежеланной встречи с клещами и хорошо отдохнуть на природе.
Противоэнцефалитные костюмы с сеткой и без нее, камуфлированные и однотонные можно приобрести по адресу: г. Барнаул, ул. Кулагина, 8.
Интересующую вас информацию уточняйте по телефонам: +7 (3852) 290-190, 290-199
О продукции Барнаульского меланжевого комбината вы можете узнать на сайте АО БМК "Меланжист Алтая".