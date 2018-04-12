Полиция Амурской области задержала мужчину, который подозревается в изготовлении и сбыте поддельной 2000-рублевой купюры, сообщается на сайте регионального МВД.
Как сообщается, в начале февраля к ним обратился сотрудник одной из местных АЗС, который рассказал, что при пересчете денег в кассе от новой купюры осталась краска на пальцах. Он и сообщил полиции приметы мужчины, который расплатился фальшивыми деньгами.
Правоохранители изучили записи камеры видеонаблюдения, определили общие признаки автомобиля, на котором мог передвигаться злоумышленник. После они установили само транспортное средство и его владельца.
Однако позднее выяснилось, что владелец машины лишь недавно приобрел её у местного жителя. Выяснилось, что он не имеет отношения к преступлению.
Тогда полицейские установили личность прежнего владельца. После задержания он сознался в том, что изготовил поддельную купюру. По его словам, сделал он ее в единственном экземпляре при помощи струйного принтера.
Согласно действующему законодательству, за подобное деяние предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы со штрафом.
"Принтер полицейские изъяли", — уточнили в ведомстве.
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