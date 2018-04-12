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Заболеваемость ОРВИ сокращается в Алтайском крае — по итогам минувшей недели снижение составило 9%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, со 2 по 8 апреля в регионе было зарегистрировано 16,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ.
"В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 9%. В связи со снижением в крае заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями с 11.04.2018г. проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий отменяется", — указывают в Роспотребнадзоре.
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В то же время специалисты рекомендуют продолжать соблюдать меры личной профилактики гриппа и ОРВИ.
При первых признаках заболевания гражданам настоятельно рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
Комментарии
Чо за аццкий грипп в этом году??? Три недели прошло пока отпустило...
PS Надо бы вдарить по янкам, по-любому их проделки!!!