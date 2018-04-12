Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий подоходный налог с ежемесячных выплат за рождение детей, передает ТАСС.
Наряду с существующими выплатами и пособиями гражданам с детьми, с 1 января 2018 года в России введены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
В пояснительной записке к документу говорится, что эти деньги можно отнести к категории выплат социального характера.
В связи с этим было предложено внести изменение в ст. 217 Налогового кодекса РФ о расширении перечня доходов, не облагаемых НДФЛ.
Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 — 10,8 тыс., в 2020 — 11,1 тыс. рублей.
Прошлой осенью президент России Владимир Путин предложил дополнительно поддержать молодые семьи, в которых появится на свет первый ребенок. Правительство одобрило предложение и инициировало законопроект. Выплачивать материальную помощь будут до того времени, пока ребенку не исполнится 1,5 года.
Рассчитывать на эту помощь могут не все. Речь идет только о тех семьях, где среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой. Сама ежемесячная выплата будет равняться прожиточному минимуму детей за второй квартал предыдущего года.
Комментарии
Дурное решение поддерживать рождаемость среди люмпенов.