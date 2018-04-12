Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, избранный на прошлой неделе спикером регионального совета депутатов, обратился в прокуратуру с просьбой защитить его честь и достоинство. Об этом сообщается на сайте облсовета.
Обращение Тулеева связано с распространением в СМИ материалов о якобы его доходах и имуществе, которые, как подчеркивается, дезинформируют население о его деятельности.
"В последнее время в федеральных и региональных СМИ, интернет-изданиях идет поток оскорблений, целенаправленной лжи и дезинформации о деятельности председателя областного Совета Амана Тулеева. В интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет "чуть ли не целым городом", распространяются снятые непонятно кем и непонятно где фото и видео "владений", — говорится в сообщении облсовета.
Отмечается, что материалы такого содержания носят резко негативный характер, дезинформирующий население и морально унижающий председателя Совета народных депутатов и членов его семьи.
В связи с этим Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову с официальной просьбой проверить уровень его доходов, расходов и состав принадлежащего имущества. Также он попросил проверить, соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, и дать официальный ответ.
Комментарии
и ближайших родственников тоже, особенно как они получили свой бизнес...
читать противно
Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области
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Нашёл куда обратится!
Вот ушел бы на заслуженный отдых, все бы уже успокоились. Нет ведь, из последних сил будут сидеть у руля.
Ворон попросил ворона выклювать глаз.
Ещё и куражится(((