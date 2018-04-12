Фото: newdaypost.ru
Отравление от токсического действия алкоголя стало причиной смерти 15 человек в Алтайском крае в первом квартале 2018 года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
"По предварительным данным, в крае за 1 квартал 2018 г. зарегистрировано 192 случая острого отравления от токсического действия алкоголя, из них 15 случаев (7,8%) – со смертельным исходом", — указывают в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре добавляют, что в структуре всех острых отравлений химической этиологии за указанный период отравления от токсического действия алкоголя занимают второе ранговое место (26,9%) и второе ранговое место по случаям со смертельным исходом (34,9%).
В первую очередь отравления алкоголем затрагивают возрастную группу 25-39 лет (28,1%). 21,3% приходится на группу 40-49 лет, 19,8% — на 50-59 лет.
Что касается социального статуса людей, которые страдают от отравлений, то в данном случае доминирует категория неработающего населения (62,5%).
"Наибольший уровень смертности от токсического действия алкоголя приходится на возрастные группы: 40-49 лет (46,7%), 50-59 лет (40,0%), 60 лет и старше (13,3%)", — добавляют в надзорном ведомстве.
Комментарии
Нет работы, люди спиваются от ненужности.