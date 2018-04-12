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Девушка 20-ти лет погибла в результате опрокидывания грузовика УАЗ-3303 в селе Улаган в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.
Авария произошла 12 апреля около 05:15 в районе дома № 13 по улице Алтайской.
"Предварительно установлено, что за рулем автомобиля находился 27-летний местный житель, не имеющий права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, мужчина допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием автомобиля", — уточняют в полиции.
Пассажирка машины, 20-летняя местная жительница, погибла в результате аварии до приезда медиков.
По факту случившегося проводится проверка.
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