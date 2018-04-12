Алтайский край впечатлил главу Госкомитета по туризму Татарстана

Председатель Госкомитета по туризму Республики Татарстан Сергей Иванов, посетивший Алтайский край в 2017 году, на днях рассказал о том, как Алтай его впечатлил, пишет "Алтайская правда".
Своими впечатлениями Иванов поделился с участниками выставки "Туризм и спорт", которая проходит в Казани. Здесь есть стенд и Алтайского края. В Алтайтурцентре рассказали, что Республика Татарстан и Алтайский край — регионы, которые очень активно продвигают свои туристические продукты, поэтому они часто принимают участие в одних и тех же выставках.
"Перспективы Алтайского края в сфере туризма глобальны — это точка притяжения мирового уровня", — заявил Иванов, вспоминая поездку на Алтай и встречу с руководителями региона.
Он подчеркнул, что выбрал бы для отдыха предгорья Алтая не только из-за красоты этих мест, но и потому что предпочитает активные виды туризма.
По мнению Иванова, отдых в регионе будет популярен и среди простых туристов из Татарстана, поскольку "притягивают истории и легенды, связанные с местами в Алтайском крае, природные и лечебные ресурсы уникальны, великолепны природные источники".
"Думаю, перспективы сотрудничества в сфере туризма убедительны. Запущено доступное, удобное прямое авиасообщение", — заключил председатель Госкомитета по туризму Республики Татарстан.
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