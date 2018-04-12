Фото: deschide.md
Безрецептурные лекарства в России предлагают сделать товаром для обычных магазинов — соответствующий законопроект доработали в федеральном Минпромторге, сообщает "Коммерсант".
Издание отмечает, что документ был направлен в Министерство здравоохранения 10 апреля. В проекте закона поясняется, что право на торговлю медикаментами без соответствующей лицензии предоставляется лишь компаниям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами.
Отмечается, что продуктовой сети достаточно будет уведомить Росздравнадзор об осуществлении фармацевтической деятельности.
Также в документе представлен перечень, где указаны 34 группы безрецептурных препаратов. В их числе — сердечные средства, жаропонижающие, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка и так далее.
Комментарии
Почему наши законодатели не проходят ежегодный медосмотр у психиатра и нарколога?