Фото: youtube.com
Удивительный случай противостояния легкового автомобиля, стоящего против движения, с пассажирским автобусом был зафиксирован 12 апреля в Барнауле.
О произошедшем сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Необъяснимый случай произошел сегодня в Барнауле на ул. Попова перед Г.Исакова. Легковой автомобиль оказался на "встречке" и уперся в маршрутный автобус", — отмечает автор заметки.
Соответствующее видео опубликовано на хостинге youtube.com.
Чем закончился этот "неравный бой", неясно.
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