Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный Дню космонавтики.
Лидерство России в деле освоения космоса признает подавляющее большинство граждан (84%). Также на передовых позициях, по мнению россиян, находятся США и Китай.
Половина респондентов (48%) верят, что в ближайшие 100 лет люди достигнут Марса, а 40% считают, что первой будет именно российская экспедиция.
Более трети россиян (37%) уверены, что в течение ближайших 100 лет туристические полеты в космос станут финансово доступны. Желание отправиться в космос сегодня есть у 26% респондентов.
Карьера космонавта для детей/внуков кажется привлекательной каждому третьему участнику опроса (32%).
Только 5% опрошенных выразили опасения, что через 100 лет может остыть Солнце или же Земля будет захвачена инопланетной цивилизацией. Контакт землян с инопланетянами не исключают 23% опрошенных.
Комментарии
ну с нашими то "успехами" с запусками, сомневаться не приходится...
17:37 Да нееет)Если добавить сюда мультики Путина,то дело попрет))))
Лидерство России в деле освоения космоса признает подавляющее большинство граждан (84%).
нет корреляции с 76 %..Откуда +8%? Опять вбросы
С нынешними темпами потери научного и промышленного потенциала,мы скоро внутри страны летать не сможем,не то,что на марс полететь.