Пятница, 13 Апрель, 09:44

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 62,07
€ 76,76
451013
11°
Обь
434см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Благотворительный марафон "Спасибо за победу!"
Новости

Развенчиваем мифы об операциях по коррекции зрения

, ИА "Амител"
Нужно ли регулярно ходить к врачу после операции и насколько это больно - открываем всю правду об операциях по коррекции зрения

Операция по коррекции зрения сегодня является для многих людей шансом снова видеть окружающий мир во всех его красках. Но многие люди не могут решиться на операцию, наслушавшись мифов и домыслов. Узнаем правду о лазерной коррекции зрения.  Информация подготовлена на основе отзывов реальных пациентов и врачей-офтальмологов.

Миф 1. Это очень болезненная и неприятная процедура

На самом деле нет. Перед операцией по коррекции зрения в глаз закапывают анестетик, а также обеспечивается полная неподвижность глазного яблока и века. Операция не приносит болезненных ощущений. Однако в зависимости от чувствительности пациента она может показаться несколько неприятной. Но поскольку все происходит очень быстро, неприятные ощущения придется терпеть недолго.

Миф 2. Нельзя делать операцию летом, чтобы избежать попадания пыли

Неверно. Лазерная коррекция не предполагает серьезных хирургических вмешательств, поэтому ее можно проводить в любое время года. К тому же операция затрагивает только поверхностный слой роговицы глаза, и все ткани быстро заживляются. Поэтому, если вы не будете тереть глаза грязными руками, можно не опасаться попадания грязи. Но от посещения сауны и бани в первый месяц лучше воздержаться.

Миф 3. После операции необходимо регулярное посещение офтальмолога

Правда. После операции вам действительно придется несколько раз посетить офтальмолога, который проверит состояние ваших глаз и зрение. В дальнейшем врача вам следует посещать не реже одного раза в год, как и каждому человеку, который следит за своим здоровьем.

Миф 4. После лазерной коррекции запрещены любые физические нагрузки

Неправда. Оперативное вмешательство по коррекции зрения, как и любое другое, ограничивает физические нагрузки только в первое время. Тяжелые нагрузки и сильные наклоны головы вниз обычно противопоказаны в первые две недели. Так как при такой операции отсутствуют разрезы и швы, соответственно, разойтись ничего не может, потому дальнейшие нагрузки никак не повлияют на результаты операции.

Миф 5. Женщинам нельзя делать такую операцию до беременности и родов

Неверно. В случае отсутствия обоснованных противопоказаний коррекция возможна и является безопасной. Негативного эффекта от операции и потери остроты зрения из-за беременности и родов практикой отмечено не было.

Миф 6. Операция предполагает множество ограничений

Все, что необходимо будет делать в период восстановления, — это закапывать в глаза капли, которые назначит врач. После операции возможно слезотечение и сухость в глазах, но и эти ощущения не должны длиться более двух дней. Впрочем, обычно пациенты уже на второй день ведут почти привычный образ жизни.

Миф 7. Методики лазерной коррекции зрения не до конца исследованы

Первая операция по коррекции зрения была проведена более 30 лет назад, в 1985 году. Потому сейчас уже можно говорить о наличии большого количества клинических данных по такой операции. Безопасность этого метода восстановления зрения подтверждена.


Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
г. Барнаул, ул. Молодежная, 3-Б
тел.: +7 (3852) 669-669; +7 (3852) 66-99-66
Режим работы:
понедельник-пятница с 9:00 до 17:00
суббота с 9:00 до 16:00
выходной воскресенье
www.eurosyle-barnaul.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

13.04.2018 09:16
- гость -

Операция была в этой клинике 10 лет назад, зрение хорошее, спасибо.
со всеми пунктами согласна.. НО
по пункту1- да во время операции обезбаливают. а потом после отхода наркоза просто АД... хотелось глаза вынуть, боль, слезы, резь, ночь без сна... Светобоязь большая неделю в очках и с темными шторами в доме. Больничный точно нужен.
по остальным пунктам все так
небольшой совет: не делаете сразу на оба глаза иначе слепым кротиком неделю шуршать
.
и да никогда и низачто не трите глаза пока не заживет

0  0
13.04.2018 09:30
- гость -

тоже делал там 8 лет назад, все прекрасно, огромное спасибо клинике

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
09:37
Участковый полицейский на Алтае раскрыл три кражи по горячим следам 0
09:24
Владимир Захаров покинул кресло главврача Диагностического центра 1
09:17
Большую часть побережья Байкала захватили опасные водоросли 0
09:04
Госдума одобрила ужесточение контроля за управляющими организациями 0
09:00
Развенчиваем мифы об операциях по коррекции зрения 2
08:54
Госдума приняла в первом чтении закон против фейковых новостей в соцсетях 12
08:41
Шестибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 13 апреля 0
08:24
СМИ: неизвестные обстреляли из гранатомета здание стройкомпании в Киеве 2
08:17
Что такое Антипасха, во что не поверил Фома и при чем тут Красная горка 1
08:10
Что будет с Telegram и его пользователями после суда в пятницу 13-го? 4
08:04
Школьная наука с другой стороны: музей "Как-так?" приглашает на научные шоу 1
07:50
Шесть команд сразятся за победу во втором четвертьфинале Лиги "КВН-Алтай" 1
07:34
Победное предложение на Toyota до 300 тысяч рублей от "Тойота Центр АЕМ" 0
07:22
Лето-2018: стало известно, каким оно будет в Алтайском крае 8
07:15
Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть в пятницу 13-го: версия Amic.ru 5
07:03
Квартиру с сауной и бильярдной продают в центре Барнаула за 12,5 млн рублей 0
06:48
Ежедневник: чем запомнилось в истории 13 апреля 0
06:32
Что можно и что нельзя делать на Радоницу и как вести себя на кладбище 2
06:23
Самые веселые объявления о серьёзных и не очень вещах 2
06:14
Потепление до +21 градуса придет в Алтайский край 13 апреля 0
06:01
Дорого и обидно: что подорожает в Алтайском крае из-за нового курса доллара 15
05:58
Штрафы за неправильную тонировку авто могут увеличить в 10 раз 3
04:42
Медведев оценил текущую ситуацию в экономике России 4
03:40
Ветеринары Алтая рекомендовали птицефабрикам подумать о птичьем гриппе 0
02:43
Путин анонсировал испытания российской сверхтяжелой ракеты через 10 лет 2
01:29
Захарова: Россия озабочена биологическими лабораториями США у своих границ 1
00:14
Российские ученые разработали уникальную квантовую память 1
23:27
"Аэрофлот" опроверг информацию о прекращении в июне полетов в США 0
23:25
Число бюджетных мест в вузах увеличат на девять тысяч в 2018 году 0
23:04
Работодатели получат льготы за оплату отдыха своих сотрудников в России 5
22:48
Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок Улюкаеву, но разрешил ему госслужбу 0
22:18
Миллиардер Алексей Мордашов попросил у государства помощи из-за санкций 11
22:03
Автомобиль BMW загорелся в центре Барнаула 4
21:43
Экс-сотрудник алтайского Росреестра обвиняется в покушении на мошенничество 2
21:16
Автобус с 40 детьми перевернулся в Подмосковье после ДТП с легковушкой 0
21:08
Директор стройфирмы в Барнауле обвиняется в годичной невыплате зарплат 3
20:44
Госдума одобрила борьбу с распространителями ложной информации в соцсетях 2
20:25
Дуров запретил адвокатам участвовать в процессе по иску Роскомнадзора 0
20:07
Улюкаев: Сечин изменил обстоятельства вымогательства взятки 1
19:44
Обь в Барнауле сбросила зимние одежды: ледоход в объективе Amic.ru 0
19:26
Начало весенней охоты на алтайскую пернатую дичь намечено на 14 апреля 1
19:08
Коротко о главном: День космонавтики, ТЦ-нарушители и барнаульские дороги
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 апреля
18:24
Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram сразу после победы в суде 2
18:12
Большинство россиян верят в существование олигархов в своей стране 10
18:03
Порошенко запустил процесс выхода Украины из состава СНГ 1
17:49
Алтайский край впечатлил главу Госкомитета по туризму Татарстана 0
17:32
Россияне верят, что именно "наша экспедиция" первой достигнет Марса 6
17:25
Какие лекарства хотят разрешить продавать в магазинах и зачем это нужно 0
17:14
15 человек умерли в Алтайском крае с начала года от отравления алкоголем 2
17:03
Такого еще не было: барнаульский эко-парк "Ползуновъ" пострадал от паводка 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.