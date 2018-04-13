Развенчиваем мифы об операциях по коррекции зрения

Операция по коррекции зрения сегодня является для многих людей шансом снова видеть окружающий мир во всех его красках. Но многие люди не могут решиться на операцию, наслушавшись мифов и домыслов. Узнаем правду о лазерной коррекции зрения. Информация подготовлена на основе отзывов реальных пациентов и врачей-офтальмологов.
Миф 1. Это очень болезненная и неприятная процедура
На самом деле нет. Перед операцией по коррекции зрения в глаз закапывают анестетик, а также обеспечивается полная неподвижность глазного яблока и века. Операция не приносит болезненных ощущений. Однако в зависимости от чувствительности пациента она может показаться несколько неприятной. Но поскольку все происходит очень быстро, неприятные ощущения придется терпеть недолго.
Миф 2. Нельзя делать операцию летом, чтобы избежать попадания пыли
Неверно. Лазерная коррекция не предполагает серьезных хирургических вмешательств, поэтому ее можно проводить в любое время года. К тому же операция затрагивает только поверхностный слой роговицы глаза, и все ткани быстро заживляются. Поэтому, если вы не будете тереть глаза грязными руками, можно не опасаться попадания грязи. Но от посещения сауны и бани в первый месяц лучше воздержаться.
Миф 3. После операции необходимо регулярное посещение офтальмолога
Правда. После операции вам действительно придется несколько раз посетить офтальмолога, который проверит состояние ваших глаз и зрение. В дальнейшем врача вам следует посещать не реже одного раза в год, как и каждому человеку, который следит за своим здоровьем.
Миф 4. После лазерной коррекции запрещены любые физические нагрузки
Неправда. Оперативное вмешательство по коррекции зрения, как и любое другое, ограничивает физические нагрузки только в первое время. Тяжелые нагрузки и сильные наклоны головы вниз обычно противопоказаны в первые две недели. Так как при такой операции отсутствуют разрезы и швы, соответственно, разойтись ничего не может, потому дальнейшие нагрузки никак не повлияют на результаты операции.
Миф 5. Женщинам нельзя делать такую операцию до беременности и родов
Неверно. В случае отсутствия обоснованных противопоказаний коррекция возможна и является безопасной. Негативного эффекта от операции и потери остроты зрения из-за беременности и родов практикой отмечено не было.
Миф 6. Операция предполагает множество ограничений
Все, что необходимо будет делать в период восстановления, — это закапывать в глаза капли, которые назначит врач. После операции возможно слезотечение и сухость в глазах, но и эти ощущения не должны длиться более двух дней. Впрочем, обычно пациенты уже на второй день ведут почти привычный образ жизни.
Миф 7. Методики лазерной коррекции зрения не до конца исследованы
Первая операция по коррекции зрения была проведена более 30 лет назад, в 1985 году. Потому сейчас уже можно говорить о наличии большого количества клинических данных по такой операции. Безопасность этого метода восстановления зрения подтверждена.
Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
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Комментарии
Операция была в этой клинике 10 лет назад, зрение хорошее, спасибо.
со всеми пунктами согласна.. НО
по пункту1- да во время операции обезбаливают. а потом после отхода наркоза просто АД... хотелось глаза вынуть, боль, слезы, резь, ночь без сна... Светобоязь большая неделю в очках и с темными шторами в доме. Больничный точно нужен.
по остальным пунктам все так
небольшой совет: не делаете сразу на оба глаза иначе слепым кротиком неделю шуршать
.
и да никогда и низачто не трите глаза пока не заживет
тоже делал там 8 лет назад, все прекрасно, огромное спасибо клинике