Фото: vk.com/park_polzunov
Барнаульский эко-парк "Ползуновъ" сильно пострадал из-за паводка, рассказали сами основатели парка в своей группе "ВКонтакте".
12 апреля в сообществе появилась видеозапись, на которой зафиксированы последствия разгула стихии.
"Нас затопило! Такого ещё никогда не было, из парка унесло всё: лавки, сцену, деревья, плетни. В этом году будем всё восстанавливать заново", — говорится в сообщении.
Отметим, что эко-парк расположен недалеко от поселка Ползуново в районе шоссе Ленточный Бор.
Представители "Ползуновъ" подчеркивают, что такого уровня воды не помнят даже старожилы поселка.
Комментарии
такое ощущение, что Россию прокляли, одна напасть за другой идет...