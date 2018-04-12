Официальное открытие весенней охоты на гуся, тетерева, глухаря и вальдшнепа в охотничьих угодьях на территории Алтайского края в 2018 году запланировано на 14 апреля, сообщает Минприроды региона.
По оценкам специалистов, в первые дни открытия сезона в охотничьих угодьях региона одновременно будет находиться не менее 3 000 охотников.
Кроме охотников к началу сезона охоты готовятся и представители госохотнадзора — для обеспечения правопорядка в охотничьих угодьях сформированы оперативные группы из представителей природоохранных ведомств и силовых структур.
Мобильные группы будут осуществлять надзорную деятельность не только в день открытия сезона, но и на протяжении всего периода с целью контроля соблюдения правил охотничьей деятельности и формирования культуры охоты.
По итогам первого квартала 2018 года службой охотнадзора по Алтайскому краю выявлено 243 нарушения в области охоты, из них в 18 случаях зафиксированы признаки уголовного преступления, предусмотренные статьей 258 УК РФ. Данные показатели несколько выше показателей аналогичного периода 2017 года, в связи с чем Минприроды призывает граждан к более ответственному отношению к установленным правилам охоты в предстоящем весеннем сезоне.
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