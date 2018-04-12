Роскомнадзор заявил ходатайство о немедленной блокировке Telegram в том случае, если ведомство выиграет судебное дело против мессенджера, передает ТАСС.
"Мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения о блокировке Telegram", — сказал представитель Роскомнадзора.
Суд примет решение об удовлетворении или отклонении данного ходатайства при вынесении окончательного решения по делу. Рассмотрение иска Роскомнадзора к Telegram назначено на 13 апреля, заседание Таганского суда Москвы начнется в 10:00 мск.
Отмечается, что представитель Telegram не присутствовал на беседе в суде, так как адвокат мессенджера по этому делу находится в служебной командировке.
Ранее сообщалось, что юристы Telegram просили перенести заседание, однако суд отклонил ходатайство представителей мессенджера.
Помимо этого, судья удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о привлечении к делу в качестве третьего лица Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщает "Интерфакс".
Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать в России мессенджер Telegram 6 апреля, поскольку тот не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки.
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